Sportas > Krepšinis > Europa

„Dubai“ krepšininkai užtikrintai įveikė „Partizan“ Adrijos lygoje

2025-11-03 20:01 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-03 20:01

D.Baconas buvo tarp rezultatyviausių nugalėtojų gretose

Vienvaldžių Adrijos lygos A grupės lyderių akistatoje Dubajaus „Dubai“ (5/0) savo aikštėje 82:70 (18:19, 23:24, 25:12, 16:15) susitvarkė su Belgrado „Partizan“ (4/1).

0

„Dubai“ atsitiesė po pralaimėtų abejų rungtynių per dvigubą Eurolygos savaitę, tuo metu „Partizan“ tai buvo trečia nesėkmė iš eilės.

„Dubai“ ir Eurolygos sezono starte nugalėjo „Partizan“. Tuomet rezultatas buvo 89:76.

Nugalėtojams 18 taškų pelnė Filipas Petruševas, 16 – Dwayne'as Baconas, 14 – Kosta Kondičius.

„Partizan“ gretose vienintelis Jabari Parkeris su 10 taškų surinko dviženklį taškų skaičių. Bruno Fernando ir Sterlingas Brownas pridėjo po 9 taškus.

