„Dubai“ krepšininkai užtikrintai įveikė „Partizan“ Adrijos lygoje

„Dubai“ atsitiesė po pralaimėtų abejų rungtynių per dvigubą Eurolygos savaitę, tuo metu „Partizan“ tai buvo trečia nesėkmė iš eilės.
„Dubai“ ir Eurolygos sezono starte nugalėjo „Partizan“. Tuomet rezultatas buvo 89:76.
Nugalėtojams 18 taškų pelnė Filipas Petruševas, 16 – Dwayne'as Baconas, 14 – Kosta Kondičius.
„Partizan“ gretose vienintelis Jabari Parkeris su 10 taškų surinko dviženklį taškų skaičių. Bruno Fernando ir Sterlingas Brownas pridėjo po 9 taškus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!