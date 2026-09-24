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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

„Rytas“ sutriuškino „Sharks“ ir žengė į pusfinalį

2026-09-24 10:00 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-24 10:00
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FIBA Tarpkontinentinės taurės A grupės antrosiose rungtynėse Vilniaus „Ryto“ (2/0) ekipa 107:66 (25:24, 30:20, 27:7, 25:15) sutriuškino Šanchajaus „Sharks“ (0/2) krepšininkus ir žengė į pusfinalį, kur susitiks su B grupės antra komanda.

(FIBA nuotr.)
GALERIJA (10)

FIBA Tarpkontinentinės taurės A grupės antrosiose rungtynėse Vilniaus „Ryto“ (2/0) ekipa 107:66 (25:24, 30:20, 27:7, 25:15) sutriuškino Šanchajaus „Sharks“ (0/2) krepšininkus ir žengė į pusfinalį, kur susitiks su B grupės antra komanda.

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Rungtynes 6 taškais pradėjo Kay'us Bruhnke (6:4), netrukus 5 iš eilės pridėjo Cassiusas Winstonas (11:7), bet „Sharks“ rado atsakymų – 12:11. „Rytui“ vėl pavyko sužaisti geresnę atkarpą su Michaelo Devoe lyderyste (19:14), bet Kinijos ekipa po pirmojo ketvirčio išliko šalia – 25:24.

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Antrajame ketvirtyje „Rytas“ pradėjo rodyti jėgą, laimėjo atkarpą 15:2 ir pirmą sykį įgijo dviženklę persvarą – 40:30. Kinams sužaidus sėkmingesnę atkarpą (36:44), sekė emocinga Nedo Pacevičiaus minutės pertraukėlė, o po jos „Rytas“ užtikrintai užbaigė kėlinį – 55:44.

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Rytas“ – „Sharks“

Po pertraukos Čempionų lygos nugalėtojai pradėjo dominuoti – vilniečiai suaktyvino gynybą, kinai nerado kelių link krepšio, o „Rytas“ lengvai rinkosi taškus. Galiausiai po trečiojo kėlinio švieslentė rodė nepadorų rezultatą – 82:51.

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Paskutinis ketvirtis buvo tik formalumas – „Rytas“ toliau triuškino oponentus ir užtikrintai žengė į pusfinalį.

„Rytas“: Gytis Masiulis 17 (4/4 tritaškiai), Kay‘us Bruhnke 15 (6 atk. kam.), Augustas Marčiulionis 14 (5 atk. kam.), Artūras Gudaitis 12 (13 atk. kam.), Michaelas Devoe ir Cassiusas Winstonas (6 rez. perd.) po 10, Ignas Urbonas 9.

„Sharks“: Zhelinas Wangas 14, Liyongwei Xie 11, Xiaolongas Cui ir Tianrongas Li po 9.

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