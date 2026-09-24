Mosesas Wrightas atskleidė, kodėl dauguma užsieniečių nelieka „Žalgiryje“

„Ilgai ir sunkiai mąsčiau, ar ne per anksti priėmiau sprendimą palikti „Žalgirį“, gal turėjau pasilikti ilgiau, – „Repubblica-Milano“ pasakojo amerikietis. – Su mano situacija ten nebuvo nieko blogo, tiesiog padariau tai, kas manau yra geriausia šeimai.
Tikiu, kad jei „Žalgiris“ kažkaip galėtų padaryti, kad žiemą Kaune saulė daugiau šviestų, žymiai daugiau krepšininkų ilgiau liktų klube.“
Pasiruošime 27-erių M.Wrightas tapo „Armani Olimpia“ lyderiu, o Eurolygoje pirmą susitikimą naujame klube žais rugsėjo 25 d. išvykoje su Belgrado „Partizan“.
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