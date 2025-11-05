„Rytas“ namuose siekia atsirevanšuoti „MLP Academics“ (GYVAI)

Sostinės ekipa savo arenoje sutiks Heidelbergo „MLP Academics“ (1/2).
Pirmąjį tarpusavio mačą Vokietijoje vilniečiai pralaimėjo 83:92. Vis dėlto „Rytas“ tuomet vertėsi be lyderio Jerricko Hardingo, o Heidelbergo ekipoje 33 taškus suvertė D.J.Horne’as, dėl nykščio traumos praleisiantis atsakomąjį mačą. Svečiai neturės ir rankos lūžį patyrusio Paulo Zipserio.
„MLP Academics“ šį sezoną Čempionų lygoje įveikė tik „Rytą“, stringa ir Vokietijos pirmenybėse, kur per šešis turus iškovota vienintelė pergalė. Nuotaiką kiek pagerinti galėjo tik Vokietijos taurės aštuntfinalio pergalė prieš Liudvigsburgo „MHP Riesen“ (82:73).
Tuo tarpu „Rytas“ fiksavo geresnę atkarpą, bet savaitgalį neatsilaikė vietiniame derbyje prieš Kauno „Žalgirį“ (75:79).
A grupėje dėl vieno kelialapio į kitą etapą bei dviejų vietų įkrintamosiose taip pat varžosi Patrų „Promitheas“ (2/1) bei Varšuvos „Legia“ (1/2).
Rungtynes, kurios „Twinsbet“ arenoje startuos 19.30 val., jums sekti padės portalas Krepsinis.net.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!