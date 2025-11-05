 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Rytas“ namuose siekia atsirevanšuoti „MLP Academics“ (GYVAI)

2025-11-05 19:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-05 19:00

Vilniaus „Rytas“ (2/1) po savaitės pertraukos grįžta į FIBA Čempionų lygos batalijas.

J.Walkeris sieks revanšo (FIBA nuotr.)

Vilniaus „Rytas" (2/1) po savaitės pertraukos grįžta į FIBA Čempionų lygos batalijas.

0

Sostinės ekipa savo arenoje sutiks Heidelbergo „MLP Academics“ (1/2).

Pirmąjį tarpusavio mačą Vokietijoje vilniečiai pralaimėjo 83:92. Vis dėlto „Rytas“ tuomet vertėsi be lyderio Jerricko Hardingo, o Heidelbergo ekipoje 33 taškus suvertė D.J.Horne’as, dėl nykščio traumos praleisiantis atsakomąjį mačą. Svečiai neturės ir rankos lūžį patyrusio Paulo Zipserio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„MLP Academics“ šį sezoną Čempionų lygoje įveikė tik „Rytą“, stringa ir Vokietijos pirmenybėse, kur per šešis turus iškovota vienintelė pergalė. Nuotaiką kiek pagerinti galėjo tik Vokietijos taurės aštuntfinalio pergalė prieš Liudvigsburgo „MHP Riesen“ (82:73).

Tuo tarpu „Rytas“ fiksavo geresnę atkarpą, bet savaitgalį neatsilaikė vietiniame derbyje prieš Kauno „Žalgirį“ (75:79).

A grupėje dėl vieno kelialapio į kitą etapą bei dviejų vietų įkrintamosiose taip pat varžosi Patrų „Promitheas“ (2/1) bei Varšuvos „Legia“ (1/2).

Rungtynes, kurios „Twinsbet“ arenoje startuos 19.30 val., jums sekti padės portalas Krepsinis.net.

