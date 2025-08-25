„Rytas“ baigė kompletakcijos darbus, Jomantas įvertino sudėtį

Šią vasarą sostinės klubas paskelbė, kad komandai ir toliau vadovaus penktąjį sezoną iš eilės „Rytą“ treniruosiantis Giedrius Žibėnas, o prie jo štabo prisijungs patyręs suomis Vesa Vertio ir perspektyvus lietuvis, taip pat vyr. trenerio patirties turintis Nedas Pacevičius. Kaip pabrėžia sporto direktorius Artūras Jomantas – „Komandą surinkome tvirto charakterio. Jie arba kovotojai ir nori siekti pergalių, arba žaidėjai, norintys kilti į aukštesnį lygį.“
Į pagrindinę „Ryto“ sudėtį šiemet įtraukti iki šiol „Rytas-2“ ekipai atstovavę Danielius Kasparas ir Nikas Stuknys, o sezono eigoje šansų sulauks ir daugiau jaunimo programos auklėtinių. „Jau seniai „Rytas“ neturėjo tiek daug talentingo jaunimo, todėl tikrai būtų blogas sprendimas neduoti jiems šanso,“ – sakoma klubo interviu. „Tikimės iš jų indėlio mūsų vyrų komandoje, energijos, sunkaus darbo.“
Praėjusį sezoną N. Stuknys „7bet-NKL“ čempionate vidutiniškai aikštelėje praleisdavo kiek daugiau nei 24 minutes, pelnydavo po 10 taškų (56,3 proc. dvit., 35,5 proc. trit.), atkovodavo po 4,9 kamuolio, perimdavo 1,5 kamuolio ir rinkdavo 13,8 naudingumo balo. Šią vasarą gynėjas pasipuošė ir Europos U20 čempionato sidabro medaliu – rinktinėje vidutiniškai pelnė 6,4 taško, atkovojo 3 kamuolius, atliko 2,2 rezultatyvaus perdavimo bei fiksavo 9,9 naudingumo balo. Jo komandos draugas Danielius Kasparas praėjusiame sezone „7bet-NKL“ vidutiniškai žaidė po 27 minutes, pelnydavo 15,1 taško (65,5 proc. dvit., 46 proc. trit.), atkovodavo 5,8 kamuolio ir rinkdavo 17,1 naudingumo balo.
Jaunimo proveržis, naujokų indėlis, senbuvių svarba komandai bei būsimas ekipos charakteris – visa tai rytasvilnius.lt interviu su Vilniaus „Ryto“ sporto direktoriumi Artūru Jomantu.
– Šią vasarą „Rytas“ paskelbė, kad sostinės ekipai ir toliau, jau penktąjį sezoną iš eilės vadovaus G. Žibėnas, tačiau ekipa atsisveikino su ilgamečiu asistentu Georgiosu Dedu, o prie Giedriaus Žibėno štabo prisijungė du stiprūs specialistai – daug svarbios patirties sukaupęs Vesa Vertio ir Nedas Pacevičius, talkinęs geriausiems Lietuvos treneriams bei ne kartą pats užbaigęs sezonus kaip vyr. treneris. Kaip šie pokyčiai pakeis komandos kasdienybę ir kokių naujų idėjų tikitės iš atnaujinto trenerių štabo? Kaip keisis „Ryto“ veidas?
– Pokyčiai visose sporto organizacijoje yra, ne tai, kad būtini, bet visada vyko, vyksta ir vyks ir džiaugiamės, kad G. Dedas kyla karjeros laiptais ir gavo galimybę būti Čempionų lygos komandos vyriausiuoju treneriu. Tai buvo jo sprendimas, kurį mes, kaip organizacija, labai palaikome ir linkime sėkmės.
Kalbant apie Giedrių – jis čia jau daug sezonų, jau tapęs šio klubo veidu, yra įrodęs, kaip gali sėkmingai dirbti. Tą jis ypač įrodė sezono eigoje, kai dėl vieno metimo mes netapome LKL čempionais, todėl buvo nuspręsta su G. Žibėnu tęsti bendradarbiavimą ir džiaugiamės pasiekę susitarimą, išlaikę tęstinumą. Taip pat džiaugiamės, kad trenerių štabe liko Gustas Maskoliūnas – jaunas lietuvis treneris, vis dar kylantis karjeros laiptais į viršų. Jo profesionalumas labai padeda įjungiant naujus žaidėjus.
Džiaugiamės ir komandą papildžiusiais treneriais. Nedas Pacevičius puikiai pažįsta Lietuvos krepšinį, turi vyr. trenerio patirties ir pažįsta visą lygą, taip pat praėjusiais metais dirbo Europos taurėje besivaržiusiame klube. Tai taip pat jaunas perspektyvus lietuvis treneris. Giedrius norėjo kitokio požiūrio, kitokio kampo į krepšinį, treniravimą ir dar vieno žmogaus, todėl savo trenerių štabe ir turime tokį stiprų žmogų kaip Vesa Vertio. Buvo diskusijų, pasiūlymų ir kalbų, tačiau jis išsirinko Suomijos specialistą, kuris taip pat turi patirties būdamas vyr. treneriu bei buvęs Tuomas Iisalo asistentas.
– Dar metų pradžioje pratęsta sutartis su Gyčiu Masiuliu. Praėjusį sezoną buvo planas išnaudoti jį kaip vidurio puolėją. Sezono eigoje planas kiek keitėsi dėl pasikeitimų komandos sudėtyje, tačiau faktas, kad ši pozicija krepšininkui patogiausia – išliko. Ar šiemet G.Masiulio rolė jau aiški?
– Džiaugiamės pasiekę susitarimą dar sezono viduryje. Jis yra numatytas kaip aukštas žmogus ir jam šį sezoną tikrai bus patikėta didelė rolę, ypač kai komandos sudėtis yra tokia įvairi.
– Pavasarį buvo pratęsta sutartis ir su Martynu Paliukėnu, kuris aikštelėje jau yra fanų pamėgtas gynybos specialistas. Kokią rolę jam matote šį sezoną? Ar ji keisis nuo praėjusio sezono? Martynas taip pat atrodo kaip itin svarbus suolo žaidėjas, užvedantis ir palaikantis komandos draugus. Koks jo vaidmuo ne tik aikštelėje, bet ir rūbinėje?
– Martynas yra patyręs lietuvis, tuo labiau vilnietis ir tokius žaidėjus mes labai saugome ir vertiname. Jo atsidavimas komandai yra nekvestionuotinas. Visą sezoną nuo jo atėjimo matėm, kaip jis stengiasi, kaip jis dirba kiekvieną kartą, kai gauna šansą, jau net nekalbant apie treniruotes. Jis visada atiduoda 110 proc. ir klausimų, ar prasitęsti ar ne – nelabai buvo. Jis universalus žaidėjas, kuris gali dengti kelias pozicijas, netgi 3-4 ir tokie žaidėjai yra visuomet reikalingi treneriams, komandai ir kai jis įdeda tiek noro ir pastangų, jis yra tiesiog pavyzdys kitiems žaidėjams.
– Finalo serijoje naujomis spalvomis sužibėjo ir Ignas Sargiūnas – jaunas, energingas, sirgalių užvedantis žaidėjas. Jo pasilikimas komandoje jau buvo aiškus, bet kokią rolę jam numatote naujajame sezone? Ar jis jau pasiruošęs žengti į lyderių pozicijas?
– Pasirašę Sargiūną dar praėjusią vasarą matėm jo potencialą. Dabar, ypač, kai išvyko komandos kapitonas, manom, kad jis žengs dar ne vieną žingsnį į priekį ir bus vienas iš vedančiųjų šio sezono „Ryto“ žaidėjų. Tikrai matome ir vertiname jo energiją, atsidavimą žaidimui ir komandos palaikymą kiekvienoje atakoje.
– Išsaugojome ir sezono eigoje prisijungusį A. Gudaitį. Kaip jis padeda komandai?
– Artūras tikras kovotojas po krepšiu. Matėme, kaip jam sekėsi prisitaikyti sezono eigoje, kokį žaidimą jis demonstravo, todėl prasidedant naujam sezonui natūraliai tikimės iš jo dar daugiau. Jis svarbus žmogus ir rūbinėje – visuomet sako taip, kaip yra, todėl komanda jaučiasi užsidegusi dar labiau kovoti aikštėje.
– „Ryto“ sirgaliai kalba apie tam tikrą stebuklą – pavyko išsaugoti Gytį Radzevičių, nors sezono viduryje buvo kalbama, kad tai beveik neįmanoma. Po atsisveikino su komandos kapitonu Margiriu Normantu – šio krepšininko išsaugojimas turbūt buvo vienas iš iš Jūsų prioritetų. Kokia buvo šio sprendimo paslaptis ir ką Gyčio pasilikimas reiškia visai komandai tiek rūbinėje, tiek aikštelėje, tiek fanams, kurie stebės jau šeštąjį jo sezoną gimtajame mieste iš eilės?
– Mes girdėjome visas kalbas, dar sezono eigoje, kad nėra šansų jo išlaikyti, kad jis tikrai išeis į Eurolygą, ir mes, tiesa sakant, patys galvojome ir dėliojome viską taip lyg Gyčio nebus, nors tuo pat metu sezono eigoje bandėm visais būdais pratęsti bendradarbiavimą. Dėjome tikrai dideles pastangas, bet tuo pačiu supratom, kad tai jam yra didelis šansas šią vasarą išeiti ten, kur visi europiečiai žaidėjai trokšta išeiti. Jei jis būtų išėjęs į Eurolygą, būtume džiaugiasi jo sprendimu, už jį, bet kadangi liko čia – dar labiau džiaugiamės. Aišku, kaip ir minėjau, pradžioje dėliojome taip, lyg būtų be jo, bet susiklosčius tam tikromis aplinkybėmis jis liko čia.
Jo pasilikimas reiškia, kad jis gerbia ir myli šią organizaciją, kad viskas tinka ir patinka. Aišku, jis galėjo rinktis kažkur kitur, bet pasirinko likti čia. Tai tiesiogiai rodo jo požiūrį į organizaciją, į patį miestą ir žinoma – šio klubo fanus.
– Pirmasis vasaros papildymas iš NCAA grįžęs Simonas Lukošius. Kaip jis atsirado „Ryto“ akiratyje, kokios stipriausios jo pusės? Ar „Rytas“ kryptingai ieško jaunų talentų ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų, matydamas galimybę jų potencialą išnaudoti ir užauginti čia?
– Simą matėme žaidžiant pavasarį NCAA. Mūsų prioritetas visada yra lietuviai, ypač lietuviai, kurie jaučia Vilniui šiltus jausmus. Aišku, jis anksti išvažiavo į Vokietiją, kur tęsė savo karjerą, bet mokėsi Vilniaus krepšinio mokykloje, todėl čia jam tarsi sugrįžimas. Jaučiam, kad galim išnaudoti jo potencialą, tikim, kad jis gali mums turėti daug naudos, todėl atsiradus progai, jį ir pasirašėme.
– Liepos 27-ąją „Rytas“ sudrebino rinką – per vieną dieną pristatė net tris žaidėjus. Jerrickas Hardingas praėjusį sezoną buvo rezultatyviausias ACB lygos žaidėjas (20 tšk., 3-ia vieta pagal naudingumą). Kaip pavyko tokį žaidėją prisivilioti į Vilnių ir kokį vaidmenį jis turės „Ryto“ puolime?
– Hardingą stebėjome dar sezono eigoje, po naujųjų metų. Konkrečių kalbų nebuvo, tik pamąstymai, kaip būtų gerai jį matyti pas mus. Aišku, suprantam, kad tai rezultatyviausias žaidėjas ir kad galbūt nesam jo pirma opcija, bet prasidėjus vasaros darbams buvo visas fokusas dėtas į jį. Buvo daug kalbų, nuotolinių susitikimų, daug rodoma, aiškinama ir visa kita. Galų gale mums pavyko pasiekti susitarimą.
Ryte iš jo puolimo tikimės tiek pat, kaip ir ACB lygoje. Universalus žaidėjas, bus smalsu matyti, kaip jo potencialą išnaudos treneriai, kaip jis atrodys komandos braiže, bet kol kas treniruotėse matom tikrai sunkų darbą ir atkaklumą padėti komandai laimėti. Tad turbūt toks ir vaidmuo – būti laiminčioje komandoje.
– Kay Bruhnke – praėjusį sezoną LKL buvo tarp rezultatyviausių (18,8 tšk.), naudingiausių (20,7 balo) ir taikliausių (45,1 proc. tritaškių) lygos žaidėjų. Ar jis jau pasiruošęs būti iškart svarbus rotacijos žaidėjas, ar matote jį kaip, galbūt, ilgalaikį projektą?
– Kay pažįstu dar nuo savo paskutinių metų žaidimo Mažeikiuose, žinau jo požiūrį į sportą, žinau jo norą tobulėti, jo charakterį, todėl padiskutavę su treneriais priėmėme sprendimą, kad tai žaidėjas, galintis išplėsti aikštę ir mes tikim juo. Jo išvykimas į Turkiją galbūt nesusiklostė taip, kaip jis norėjo, tačiau jei būtų susiklostę kitaip, jo greičiausiai čia nebūtų buvę. Džiaugiamės susitarimu, jis dar pakankamai jaunas ir prie mūsų organizacijos jis tikrai gali augti, tobulėti ir gali duoti daug produktyvumo. Jo sutartyje numatytas pliusas, o tai parodo, kaip tikime juo. Visą kitą jis turi pats įrodyti aikštelėje ir pateisinti mūsų visų lūkesčius.
– Jordanas Walkeris FIBA Čempionų lygoje pelnė net 54 taškus vieneriose rungtynėse, pagerino pelnytų taškų rekordą ir buvo 2-as pagal rezultatyvumą visoje lygoje (23,1 tšk.). Kiek jo atėjimas keičia „Ryto“ veidą ir kaip treneriai planuoja suderinti Walkerio ir Hardingo duetą, kuris jau dabar vadinamas vienu galingiausių turnyre?
– Nepavykus susitarti su Cole, ieškojome kito įžaidėjo, kuris gali ir pats pelnyti taškus ir sukurti progas komandos draugams. Pakalbėję su jo buvusios komandos draugais, treneriais, surinkus tikrai daug informacijos, buvo priimtas sprendimas, kad tai žaidėjas, kuris gali mums duoti naudos. Walkerio ir Hardingo duetą bus smagu matyti. Pažiūrėsim, kaip kartu juos išnaudos aikštelėje, tačiau jie abu nori būti laiminčioje pusėje, todėl darys viską, kad komanda laimėtų.
– Rugpjūtį prie komandos prisijungė ir Jacobas Wiley – patyręs, atletiškas aukštaūgis, galintis žaisti tiek 4, tiek 5 pozicijoje. Kokio jo indėlio labiausiai laukiate – agresyvumo, energijos, ar patirties Europos turnyruose? Kaip Masiulis, Gudaitis ir jis papildo vienas kitą?
– Tai žaidėjas, kuris gali sėkmingai kovoti dėl atšokusių kamuolių, būti agresyvus ir propaguojantis kietą žaidimą, pereinantis greitai iš gynybos į puolimą ir būtent tokio žaidėjo mes ieškojome. Vos tik radome – bendru sutarimu su treneriais nusprendėme, kad šitas žaidėjas yra tai, ko mums reikia.
Šiuo atveju, turime tris žaidėjus, iš kurių du gali žaisti ketvirtoje-penktoje pozicijoje, priklausomai nuo oponentų, nuo žaidimo stiliaus bei kitų aplinkybių. Treneriai turės nuspręsti, sukurti planą, kaip juos visus išnaudoti. Nėra taip, kad visą laiką žaisi tik penktoje, tu tik ketvirtoje, nes krepšinyje turi modeliuoti žaidimą ir sudėtį prie konkrečių varžovų. Visko gali būti, kad Gudaitis žais su Wiley, tiek Wiley su Masiuliu, o kuris ketvirtoje, kuris penktoje – matysime. Daug opcijų nustebinti varžovams, tik dabar tinkamai reikės tai išnaudoti.
– Kyla nuogastavimų, kad sezono eigoje tam tikrus žaidėjus gali būti sunku išlaikyti. Ar tai reiškia, kad rinka bus stebima visus metus?
– Rinka stebima visus metus, nepriklausomai nuo situacijos. Tai mūsų darbo dalis – daug kas žinoma, daug kas matoma. Dėl išvykimo – jei ateina pasiūlymas kilti į aukštesnį lygį, mes turime džiaugtis, kad mūsų krepšininkas taip įvertintas. Visko gali nutikti, tačiau, kad taip būtų – žaidėjai turi įrodyti savo vertę aikštelėje.
– Grįžkime prie jaunimo. „Rytas“ nuosekliai jungia jaunimą prie pagrindinės sudėties. Šį sezoną Danielius Kasparas ir Nikas Stuknys numatomi kaip pilnaverčiai komandos nariai. Ko tikitės iš komandą papildančio jaunimo?
– Jaunimas užbaigia mūsų komplektaciją. „Ryto“ jaunimo programa nuosekliai dirba, kad būtų gerinamos sąlygos žaidėjams kilti karjeros laiptais. Jau seniai „Rytas“ neturėjo tiek daug talentingo jaunimo, todėl tikrai būtų blogas sprendimas neduoti jiems šanso. Tikimės iš jo indėlio mūsų vyrų komandoje, energijos, sunkaus darbo. Su jais visus metus buvo dirbama, kad jie turėtų gerą, gražią tranziciją į pagrindinę komandą. Priimtas sprendimas, kad du žaidėjai iš jaunimo bus vyrų komandoje. Kiek ir kurie tiksliai bus – matysime. Sezoną pradėsime su Niku ir Kasparu, o visa kita priklausys nuo jų pačių. Aš asmeniškai tikiu ir tikiuosi, kad jie įrodys, ko jie yra verti, pateisins mūsų ir visų sirgalių lūkesčius.
– Praėjusį sezoną savo šansų gavo Ignas Urbonas ir Gantas Križanauskas. Ar sezono eigoje kokia nors rolė pagrindinėje komandoje numatoma ir jiems?
– Tikimybė juos išvysti tikrai yra. Viskas priklauso nuo aplinkybių. Blogiausios aplinkybės – traumos. Tikėkimės jų nebus, tačiau tokiu atveju esi priverstas keisti sudėtį. Yra ir kitokių aplinkybių – tvarkaraščiai, kelionės, asmeniniai reikalai, kur jaunimas turi būti pasiruošęs prisijungti prie vyrų komandos.
– Ši komanda – turi daug potencialo puolime. Koks šio sezono komandos žaidimo braižas – puolimo greitis ar gynybos agresyvumas? Kaip vertinate komandos galimybes pasivaržyti tiek vietiniame čempionate, tiek tarptautiniame turnyre?
– Braižas neturėtų labai kardinaliai keistis nuo to, kas jau buvo. Stengsimės žaisti greitai, fiziškai, su kuo daugiau atakų ir kietai gintis gynybos zonoje. Kaip tai pavyks – matysime. Galų gale, laimi ta komanda, kuri įmeta daugiau taškų.
– „Rytas“ – komanda, stebinanti kovotojų charakteriu, nenuspėjamumu. Koks yra šios komandos charakteris ir pagrindiniai tikslai?
– Vienos rungtynės gali būti geresnės, kitos – prastesnės, bet komandą surinkome tvirto charakterio. Jie arba kovotojai ir nori siekti pergalių, arba žaidėjai, norintys kilti į aukštesnį lygį. O tam turi būti laiminčioje komandoje, o laimėti gali arba leisdamas įmesti mažiau taškų, arba pats įmesdamas daugiau taškų. Mes norime būti tie ir tie, o su tokiais fanais tai padaryti gali būti labai paprasta. Esame pasiruošę kovoti.
