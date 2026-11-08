Rusiškos šaknys ir pozicija dėl karo: Beckeris paaiškino Zverevo nepopuliarumo priežastis

Interviu leidiniui „Der Spiegel“ B. Beckeris kalbėjo apie A. Zverevo įvaizdį viešumoje ir jo asmenybę už korto ribų. Pasak legendinio tenisininko, vokiečiui sunku užmegzti artimesnį ryšį su savo šalies sirgaliais, nors pats žaidėjas yra pasiekęs aukščiausią lygį tenise.
B. Beckeris atkreipė dėmesį į A. Zverevo rusišką kilmę. Jo tėvai yra rusai, o per mačus tenisininkas su savo komanda dažnai bendrauja rusiškai. Be to, A. Zverevas viešai nekomentuoja Rusijos karo prieš Ukrainą.
„Jo tėvai yra rusai, o su savo komanda jis kalba rusiškai. Be to, jis viešai nepasisako apie karą Ukrainoje. Aš asmeniškai suprantu tokį jo pasirinkimą, tačiau akivaizdu, kad tai nepadeda pelnyti Vokietijos visuomenės simpatijų“, – sakė B. Beckeris.
Kita problema, anot buvusio čempiono, yra A. Zverevo bendravimas su žiniasklaida. Interviu vokiečių kalba tenisininkas dažnai atrodo pernelyg santūrus ir lakoniškas, o su žurnalistais ne visada būna malonus.
„Jo interviu vokiečių kalba dažniausiai būna „sausi“ ir šalti, be to, jis nėra itin malonus žurnalistams. Kalbėdamas angliškai jis būna kur kas patrauklesnis, pasižymi humoro jausmu ir moka pasijuokti iš savęs“, – pastebėjo B. Beckeris.
Nepaisant kritikos, legendinis Vokietijos tenisininkas pabrėžė, kad yra patyręs ir visai kitokią A. Zverevo asmenybės pusę. Anot jo, neformalioje aplinkoje 29-erių žaidėjas yra linksmas ir lengvai bendraujantis žmogus. B. Beckerio nuomone, A. Zverevui reikėtų dažniau parodyti šią savo pusę ir leisti visuomenei geriau jį pažinti.
„Privačioje aplinkoje sutikau žavų ir linksmą Saschą. Manau, kad jam reikėtų labiau atsiverti ir leisti žmonėms save pažinti. Jei jis nori sulaukti daugiau pagarbos ir netgi simpatijų, ypač savo šalyje, pats turi įdėti pastangų“, – teigė B. Beckeris.
Buvusio čempiono manymu, vien pergalių kortuose nepakanka norint užkariauti gimtosios šalies sirgalių širdis. Tam A. Zverevui taip pat reikėtų daugiau atvirumo, šiltesnio bendravimo ir artimesnio ryšio su visuomene.
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