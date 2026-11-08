Svitolinos protestas prieš ruses ir baltaruses pasiekė WTA finalinį turnyrą – teko keisti fotosesijos planus

Vietoje tradicinės fotosesijos WTA pristatė naują koncepciją „Courtside Couture“, pagal kurią tenisininkės fotografuojamos individualiai arba mažesnėmis grupėmis. Organizacija teigia, kad tokiu būdu siekiama labiau atskleisti kiekvienos žaidėjos individualumą ir stilių.
Vis dėlto žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad tokį sprendimą galėjo lemti ilgalaikė E. Svitolinos pozicija dėl Rusijos invazijos į Ukrainą. Ukrainietė jau anksčiau atsisakydavo spausti rankas Rusijos ir Baltarusijos atstovėms, taip pat vengdavo bendrų reklaminių renginių su šių šalių sportininkėmis. Tiesa, WTA oficialiai nepatvirtino, kad fotosesijos formato pakeitimas susijęs būtent su E. Svitolinos pozicija.
WTA is doing portraits celebrating "individuality," presumably rather than a group photo at this year's WTA Finals. A group photo would've been off the table because of Svitolina's longstanding refusal to pose for photos with Russians or Belarusians since the invasion began. https://t.co/NBAwLZXgeWREKLAMA— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) November 5, 2026
Papildomo intrigos turnyrui suteikia ir tai, kad E. Svitolina pateo į vieną grupę su ruse Mirra Andrejeva bei baltaruse Aryna Sabalenka. Šioje grupėje dar žais čekė Karolina Muchova.
2026 metų WTA finalinis turnyras vyks lapkričio 8–15 dienomis Indian Velse, kur aštuonios elitinės tenisininkės kovos dėl prestižinio sezono pabaigos trofėjaus. Į pusfinalį pateks po dvi geriausias kiekvienos grupės žaidėjas.
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