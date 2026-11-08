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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Svitolinos protestas prieš ruses ir baltaruses pasiekė WTA finalinį turnyrą – teko keisti fotosesijos planus

2026-11-08 13:08 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-08 13:08
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Elina Svitolina atsisakė dalyvauti tradicinėje bendroje WTA finalo turnyro fotosesijoje, kurioje turėjo pozuoti kartu su Rusijos ir Baltarusijos tenisininkėmis. Pranešama, kad dėl šios priežasties šiemet buvo atsisakyta įprastos visų aštuonių turnyro dalyvių bendros nuotraukos.

Elina Svitolina | EPA nuotr.
GALERIJA (111)

Elina Svitolina atsisakė dalyvauti tradicinėje bendroje WTA finalo turnyro fotosesijoje, kurioje turėjo pozuoti kartu su Rusijos ir Baltarusijos tenisininkėmis. Pranešama, kad dėl šios priežasties šiemet buvo atsisakyta įprastos visų aštuonių turnyro dalyvių bendros nuotraukos.

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Vietoje tradicinės fotosesijos WTA pristatė naują koncepciją „Courtside Couture“, pagal kurią tenisininkės fotografuojamos individualiai arba mažesnėmis grupėmis. Organizacija teigia, kad tokiu būdu siekiama labiau atskleisti kiekvienos žaidėjos individualumą ir stilių.

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(111 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ukrainos tenisininkė E.Svitolina

Vis dėlto žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad tokį sprendimą galėjo lemti ilgalaikė E. Svitolinos pozicija dėl Rusijos invazijos į Ukrainą. Ukrainietė jau anksčiau atsisakydavo spausti rankas Rusijos ir Baltarusijos atstovėms, taip pat vengdavo bendrų reklaminių renginių su šių šalių sportininkėmis. Tiesa, WTA oficialiai nepatvirtino, kad fotosesijos formato pakeitimas susijęs būtent su E. Svitolinos pozicija.

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Papildomo intrigos turnyrui suteikia ir tai, kad E. Svitolina pateo į vieną grupę su ruse Mirra Andrejeva bei baltaruse Aryna Sabalenka. Šioje grupėje dar žais čekė Karolina Muchova.

2026 metų WTA finalinis turnyras vyks lapkričio 8–15 dienomis Indian Velse, kur aštuonios elitinės tenisininkės kovos dėl prestižinio sezono pabaigos trofėjaus. Į pusfinalį pateks po dvi geriausias kiekvienos grupės žaidėjas.

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