Roland Garros moterų varžybose – Ukrainos tenisininkių triumfas, Raducanu kritika dėl nelygių sąlygų

Staigmeną pateikė ukrainietė Julija Starodubceva (WTA-81), 7:6 (7:4), 6:2 įveikusi neutralią atletę Anastasiją Potapovą. Ukrainietė pralaimėjo dar kvalifikacijoje, bet gavo „lucky loser“ vietą pagrindiniame etape ir jau prasimušė į trečiąjį ratą. Tai yra geriausias J. Starodubcevos karjeros rezultatas „Didžiojo kirčio“ turnyruose.

Vakare J. Starodubcevos pavyzdžiu pasekė tautietė Dajana Jastremska (WTA-48), kuri irgi pateikė staigmeną bei 7:5, 7:5 nugalėjo gerokai aukščiau reitinguotą rusę Dianą Shnaider. Pirmajame sete ukrainietė sukūrė stebuklą, kai panaikino net 4 geimų deficitą (0:4, 4:4), o dvyliktajame geime laimėjo ir lemtingą varžovės padavimų seriją. Antrajame sete ukrainietė du kartus išbarstė 2 geimų pranašumą, bet dvyliktajame geime „sausai“ laimėjo rusės padavimų seriją ir šventė pergalę.

Puikų žaidimą trečiadienį demonstravo lenkė Iga Swiatek (WTA-5) – buvusi pirmoji pasaulio raketė 6:1, 6:2 nepaliko vilčių kadaise „US Open“ laimėjusiai britei Emmai Raducanu (WTA-41). Britė šiame mače nerealizavo visų 4 „break pointų“ ir atliko vos 8 neatremtus smūgius (lenkė – 32).

Beje, prieš šį mačą E. Raducanu piktinosi, jog gauna per mažai galimybių treniruotis didžiuosiuose kortuose. Anot jos, yra sudaromos nelygios sąlygos, kai vienos žaidėjos gauna tam tikras privilegijas ir gali geriau apsiprasti su žaidimu didesniuose kortuose, o kitos šansų ten pasitreniruoti nesulaukia.

Ahead of her clash with Swiatek, Raducanu expressed frustration at the lack of practice on the big courts



“I feel like certain players get preferential treatment. It’s very different from the annex…I wish they’d give us more opportunities on stadium or bigger courts..”



