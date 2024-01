Rodikliai, kurie puikiai atspindi, kur „Žalgiris“ Eurolygoje privalo patobulėti

Metų pradžioje, po 19 Eurolygos turų, vos viename statistiniame rodiklyje kauniečiai tarp 18 komandų buvo pirmajame dešimtuke.

Geresne statistika Lietuvos čempionai gali pasigirti nebent ties pataikytų tritaškių metimų grafa. Čia „Žalgiris“ atitinkamai rikiuojasi 5-oje pozicijoje (10,1 per rungtynes). Pagal tritaškių pataikymo procentus jie vis dar pirmi lygoje (41 proc.).

Tuo tarpu kituose trylikoje rodiklių, kurie atspindi, kaip šį sezoną atrodo komandos, Lietuvos čempionai neblizga.

„Žalgiris“ yra paskutinis pagal per rungtynes atliekamus rezultatyvius perdavimus, kurių vidutiniškai atlieka po 15,2.

Tik 16-oje pozicijoje iš 18 komandų žalgiriečiai rikiuojasi pagal per rungtynes surenkamą naudingumo balų skaičių (79,8 per rungtynes), pagal perimtus kamuolius (5,7 per rungtynes), baudos metimus (11,4 per rungtynes) ir puolime atkovotus kamuolius (9,1 per rungtynes).

Tai, kad būtina gerinti puolimą gerai parodo pelnomų taškų per rungtynes grafa, kur „Žalgiris“ yra 15-as. Su vidutiniškai po 78,5 pelnomų taškų per rungtynes.

Na, o kad reikia gerokai padirbėti gerinant darbą po krepšiais pasako bendra atkovotų kamuolių statistika, kur žalgiriečiai yra keturiolikti (31,8 atkovoto kamuolio per rungtynes). Ar blokai, pagal kuriuos Kauno ekipa irgi yra keturiolika (2,1 per rungtynes).

Dvylikti žalgiriečiai yra pagal gynyboje atkovotus kamuolius (22,7 per rungtynes).

Jeigu statistika rodo, kad geriau sekasi mesti tolimus metimus, tai visai neblizgama dvitaškių pataikymo grafoje, kur Lietuvos čempionai rikiuojasi keturiolikti (18,5 per rungtynes).

Atkrintamųjų svajonė teoriškai dar nenutolo, kol prieš akis laukia penkiolika rungtynių, bet akivaizdu, kad norint bent pagalvoti apie įkrintamąsias, žalgiriečiams savo žaidime reiks stipriai pagerinti daugiau nei pusę krepšinio elementų.