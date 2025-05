Ričardas Berankis kritikuoja teisėją po pralaimėto „Mziuri Cup“ mačo Tbilisyje – teisėjo atsiprašymai ir ginčytinas epizodas

Po septynių geimų trečiajame sete R. Berankis pirmavo 4:3. Aštuntajame geime lietuvis varžovo padavimų metu buvo atitrūkęs 30:0 ir galėjo susikurti tris „break pointus“, bet tada teisėjas kontroversiškai įskaitė Ch. Broomo padavimą, nors R. Berankis aiškino, kad kamuoliukas leidosi užribyje.

„Kamuoliukas buvo užribyje! Tu tikrai to nematei? Ji padarė jau 5 klaidas“, – sakė R. Berankis bokštelio teisėjui, skųsdamasis linijos teisėjos darbu.

Teisėjas lietuviui atsakė, kad tai buvo milimetrų klausimas.

Per pertraukėlę prieš dešimtąjį geimą R. Berankis priminė teisėjui šio mačo klaidas.

„Vienos klaidos. Tai buvo ryškus užribis labai svarbiu momentu, kai rezultatas buvo 0:30. Daryk savo darbą. Nesuprantu, kaip to buvo galima nematyti“, – stebėjosi R. Berankis.

Bokštelio teisėjas, ne sykį taisęs linijos teisėjos klaidas, atsiprašė lietuvio: „Aš atsiprašau, bet, kaip matai, stengiuosi kuo geriau atlikti savo darbą“.

Prieš tęsdamas žaidimą lietuvis teisėjui dar pasakė: „Daugiau – jokių klaidų. Tai pernelyg svarbu“.

Teisėjas atsakė: „Taip, taip. Atsiprašau“.

Po nesėkmingos mačo pabaigos R. Berankis teisėjui pasakė, kad šis „susimovė“.

All GRIT 😤



Charles Broom battles back from a set down to edge Berankis 4-6, 6-4, 7-6(5) in the Mziuri Cup opening round#ATPChallenger | @the_LTA pic.twitter.com/sQLwynr0Nj