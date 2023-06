„Real“ palikęs Benzema kelsis į Saudo Arabiją

K. Benzema prisijungs prie „Al Ittihad“ kaip laisvasis agentas po to, kai Madrido „Real“ pranešė, kad 35-erių metų futbolininkas paliks „La Liga“ klubą po 14 trofėjais apdovanotų metų.

„Al Ekhbariya“ sakė, kad „Al Ittihad“ pirmininkas ir vicepirmininkas buvo atvykę į Madridą sudaryti „rekordinio susitarimo“ su K. Benzema.

Karim Benzema, invited to Saudi next week in order to prepare his move to Al Ittihad as new star of Arabian league. 🚨⚪️🇸🇦 #Benzema



The announcement is expected next week if all goes to plan — it could be Wednesday. pic.twitter.com/tRs20EXleU