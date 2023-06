Messi transformacija bėgant metams: nuo drovaus berniuko iki komandos lyderio Katare

Nors 35-erių futbolininko genialumas jau seniai niekam nekelia abejonių ir diskusijų, tačiau jo charakteris yra stipriai pasikeitęs, rašo BBC.

Paauglystėje L. Messi buvo ypatingai drovus. Žaisdamas Barselonos jaunimo komandoje jis netgi persirenginėdavo koridoriuje, kad išvengtų savo komandos draugų.

„Šiame pasaulio čempionate jis buvo kitoks. Turbūt mes esame agresyvesni nei žaidėjai nacionalinėse komandose, su kuriomis jis žaidė anksčiau. Taigi, jis tikriausiai tampa šiek tiek panašesnis į mus“, – sakė Argentinos ir „Aston Villa“ vartininkas Emiliano Martinezas.

Luisas Scalone prie Argentinos rinktinės vairo stojo prieš penkerius metuos. Tuomet legendinis Diego Maradona apie šį paskyrimą yra sakęs, kad L. Scalone net automobilių spūsčių negalėtų reaguliuoti, tai kaip jis suvaldys Argentinos rinktinę?

Tačiau pats L. Scaloni į pareigas buvo paskirtas būtent dėl L. Messi. Tai buvo suplanuotas Argentinos futbolo asociacijos (AFA) žingsnis siekiant išlaikyti didžiausią kartos talentą komandoje. Toks sprendimas buvo priimtas, kadangi keletą metų prieš šio specialisto paskyrimą L. Messi turėjo rimtų problemų su nacionaline komanda, o kartais ir su jos vyriausiuoju treneriu.

Po to, kai 2010 m. pasaulio čempionato ketvirtfinalyje talentingą Argentinos komandą užtikrintai įveikė Vokietijos futbolininkai, tuometinis Argentinos rinktinės treneris D. Maradona sukritikavo L. Messi lyderio savybes ir pasitraukė iš pareigų.

2018 m. pasaulio čempionato kompanijos fiasko atnešė ir kito Argentinos rinktinės trenerio Jorge Sampaoli ankstyvą pasitraukimą.

Po D. Maradonos pasitraukimo iki J. Sampaoli starto vyriausiojo trenerio pareigose Argentinos rinktinę treniravo dar keturi strategai. Būtent šiame tarpe 2016 m. L. Messi trumpam pasitraukė iš tarptautinio futbolo po to, kai pralaimėjo Čilei „Copa America“ finale ir pats nesugebėjo realizuoti baudinio.

Tokios nesėkmės tik užtikrino, kad AFA bus dar labiau motyvuota į pareigas skirti L. Scaloni ir išlaikyti savo šalies futbolo žvaigždę laimingą.

„AFA turėjo vienintelį tikslą – surasti strategą, kuris galėtų dirbti su L. Messi ir iš jo išgauti kuo daugiau naudos. Kai L. Scaloni perėmė valdžią, pirmiausia jis pasakė L. Messi: „Kaip tu manai, kas tau tiktų?“. Tarp jų pokalbiai buvo visiškai lygūs, tačiau taip ir turi būti, kai komandoje turi geriausią žaidėją pasaulyje“, – sakė ispanų futbolo ekspertas Guillemas Balague'as.

Argentinos futbolo žurnalistė Marcela Mora Araujo prisiminė, kaip vyko naujo ir mažai kam žinomo stratego paskyrimas vadovauti nacionalinei Argentinos komandai ir kokios buvo tautos reakcijos.

„L. Scaloni buvo paskirtas be didelio pranešimo spaudoje ar pristatymo momento. Atrodė, kad komanda neturėjo jėgų medžioti garsių vardų. Dauguma žmonių buvo įsiutę, kadangi mes nieko apie jį nežinojome. Visi galvojome, kad šis darbas turėtų atitekti futbolo įžymybei ar įtakingam veikėjui, o jis tiesiog atiteko vyrui, kuris buvo tarsi anonimas“, – teigė žurnalistė.

Tačiau būtent šio žmogaus anonimiškumas, nuolankumas ir ego stoka privertė visą Argentiną pamėgti L. Scaloni. Tačiau svarbiausia, jog jį pamėgo ir didžiausia šalies futbolo žvaigždė L. Messi.

„L. Scaloni yra labai atsipalaidavęs strategas. Jis yra kilęs iš labai mažo miestelio ir todėl yra labai nuoširdus žmogus. Aš taip pat labai su tuo susitapatinu, nes esu kilęs iš mažo miestelio. Jame galite pamatyti tą išskirtinį žmogiškumą“, – sakė Argentinos ir „Manchester City“ puolėjas Julianas Alvarezas.

„Visada bus talentingų žaidėjų, bet svarbiausia bus tai, kaip juos valdote. Tai panašu į „Ferrari" vairavimą – jei nemoki jo vairuoti, tada suduši ant kiekvieno kampo. Todėl vienintelis paaiškinimas, kurį galiu pateikti apie L. Scaloni – jis puikiai žino, kaip vairuoti „Ferrari“, – pridūrė ir E. Martinezas.

Nepaisant to, kad būdamas paauglys L. Messi paliko Argentiną jis išlaikė puikiai savo argentinietiškas šaknis.

„Jis kalba su argentinietišku akcentu, valgo argentinietišką maistą, žiūri argentinietiškus filmus ir klausosi argentinietiškos muzikos“, – sakė knygos apie Argentinos futbolo istoriją autorius Jonathanas Wilsonas.

L. Scaloni ir AFA labai stengėsi pasilinksminti ir užvesti L. Messi ir jo komandos draugus, pasaulio čempionate Katare sukurdami „mažąją Argentiną“ komandos bazėje.

Here's a quick tour of La Albiceleste's base camp at Qatar University!



The room where the Argentinian captain, Lionel Messi, stayed in during the World Cup will also be turned into a mini museum soon!#Qatar #ARG #Argentina #Qatar2022 #FIFAWorldCup #LaAlbiceleste #LionelMessi pic.twitter.com/0UsdkBvcdX