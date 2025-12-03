 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Rapšys ir Lukminas siekia vietų Europos plaukimo čempionato finale (GYVAI)

2025-12-03 19:15
2025-12-03 19:15

Liubline (Lenkija) trečiadienį tęsiasi Europos plaukimo čempionatas trumpame (25 m ilgio) baseine.

Danas Rapšys | Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.

Liubline (Lenkija) trečiadienį tęsiasi Europos plaukimo čempionatas trumpame (25 m ilgio) baseine.

0

Vyrų 200 m plaukime laisvuoju stiliumi vietų finale sieks du lietuviai. Tiek Danas Rapšys, tiek Tomas Lukminas 20.44 val. startuos pirmajame pusfinalio plaukime. Karščiausius rezultatus Jums pateiks Sportas.lt portalas.

Pusfinalio dalyviai:

Trečiadienį ryte atrankoje T. Lukminas pasirodė fantastiškai. Jis, finišavęs per 1 min. 41.89 sek., daugiau nei 2 sek. pagerino karjeros rekordą ir į pusfinalį pateko su 5-u rezultatu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Rapšys savo pagrindinės rungties atrankoje buvo 7-as (1:42.32).

D. Rapšys šioje rungtyje trumpame baseine 2018 m. tapo pasaulio vicečempionu, o 2021 m. pelnė pasaulio čempionato bronzą. Lietuvis taip pat yra 2017 m. ir 2019 m. Europos čempionas bei 2023 m. bronzos medalininkas.

Lietuvos rekordas nuo 2017 m. taip pat priklauso D. Rapšiui ir siekia 1 min. 40.85 sek.

Atrankoje nepasisekė Tajui Juškai. Jaunasis lietuvis su nauju karjeros rekordu buvo 15-as (1:43.02). Įprastai to užtektų vietai pusfinalyje, bet šiame čempionate galioja kvotų taisyklė – pusfinalyje gali plaukti ne daugiau nei 2 vienos šalies atletai.

Karjeros rekordą gerino ir Kristupas Trepočka, užėmęs 17-ą vietą (1:43.24), bei dar kartą įrodęs, kokie stiprūs Lietuvos plaukikai yra šioje rungtyje.

