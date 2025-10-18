Ramanauskas keliasi iš NKL į „Nevėžį“

Krepsinis.net žiniomis, prie Lietuvos krepšinio lygos (LKL) ekipos prisijungs 25 metų 194 cm ūgio Justinas Ramanauskas, kuris dabar gina Vilkaviškio „Perlo“ garbę.
„Nevėžiui“ papildymo prireikė, nes Nojus Bukauskas gavo sunkią traumą ir šiame sezone nebežais. J.Ramanauskas pernai buvo Utenos „Juventus“ nariu.
Šiame Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezone J.Ramanauskas per 32 minutes įmesdavo 18,2 taško, atkovodavo po 4 kamuolius, atlikdavo 4,7 rezultatyvaus perdavimo, perimdavo 1,2 kamuolio ir rinkdavo po 16 naudingumo balų.
