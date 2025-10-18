Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Ramanauskas keliasi iš NKL į „Nevėžį“

2025-10-18 20:56 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-18 20:56

Kėdainių „Nevėžio“ komanda sulauks papildymo gynėjų grandyje.

J.Ramanauskas kelsis į Kėdainius

Kėdainių „Nevėžio“ komanda sulauks papildymo gynėjų grandyje.

0

Krepsinis.net žiniomis, prie Lietuvos krepšinio lygos (LKL) ekipos prisijungs 25 metų 194 cm ūgio Justinas Ramanauskas, kuris dabar gina Vilkaviškio „Perlo“ garbę.

„Nevėžiui“ papildymo prireikė, nes Nojus Bukauskas gavo sunkią traumą ir šiame sezone nebežais. J.Ramanauskas pernai buvo Utenos „Juventus“ nariu.

Šiame Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezone J.Ramanauskas per 32 minutes įmesdavo 18,2 taško, atkovodavo po 4 kamuolius, atlikdavo 4,7 rezultatyvaus perdavimo, perimdavo 1,2 kamuolio ir rinkdavo po 16 naudingumo balų.

