Ralio sprinto čempionato atomazga – Lietuvos kultūros sostinėje

Pernai šalies automobilių sporto kalendoriuje debiutavęs „Forest Rally Druskininkai“ po penkerių metų pertraukos sugrąžino ralio varžybas į šį kurortinį miestą. Tąkart čia finišavo Lietuvos mini ralio čempionato sezonas. Šiemet renginys išaugo – jam patikėta uždaryti antrą pagal rangą šalies čempionatą. Ralio dalyviai pradės rinktis į 2025 m. Lietuvos kultūros sostinę dar penktadienio popietę. Pirmiausia, jie atliks administracinius formalumus ir vėliau pajudės susipažinti su „Forest Rally Druskininkai“ greičio ruožais. Šį kartą renginio organizatorius „Motorsport Promoter“ paruošė ilgesnę trasą, kurią sudarys 55 kilometrai. Lenktynių distancija bus išsidėsčiusi per 8 greičio ruožus, kurie išskirtinai drieksis tik miškingose rajono vietovėse.
10:45 val. Vilniaus alėjoje bus duotas oficialus startas, po kurio sportininkai pajudės link pirmųjų keturių greičio ruožų. Juos įveikę, lenktynininkai grįš į Druskininkus, Vinco Kudirkos gatvėje įkurtoje techninio aptarnavimo zonoje. Ten jie turės 75 minutes paruošti savo techniką antrajai lenktynių daliai. Popiet dalyvių lauks dar 9 ir 7 kilometrų ruožai. Prieš finalinius šio sezono greičio ruožus dalyviai dar kartą užsuks į 30 minučių trukmės serviso zoną. Įveikę visas „Forest Rally Druskininkai“ trasa, lenktynininkai sugrįš į Vilniaus alėją, kur bus pagerbti sezono čempionai ir įteikti trofėjai greičiausiems ralio ekipažams. Renginį vainikuos indie fusion grupės „Lik“ koncertas Druskininkų kultūros centro scenoje.
„Forest Rally Druskininkai“ organizatorių prioritetas – saugios varžybos dalyviams ir žiūrovams. Siekdami tai užtikrinti, „Motorsport Promoter“ pristatys kelias inovacijas.. Pirmiausia, varžybos turės viešą saugumo telefono numerį. Tai dažna praktika varžybose, vykstančiose Skandinavijoje, kuomet žiūrovams yra suteikiama galimybė tiesiogiai susisiekti su lenktynių valdymo centru ir operatyviai pranešti apie esamas saugumo problemas trasoje. Organizatoriai pasirūpins ir dar viena neregėta naujove – už varžybų valdymą atsakingi asmenys galės per atstumą matyti realią situaciją trasoje iš važiuojančio saugos automobilio, kuriame bus daroma tiesioginė vaizdo transliacija. Tuo tarpu, žiūrovams bus dalinamos saugos atmintinės. Be to, pirmą kartą šalies ralio istorijoje bus įrengta oficiali žiniasklaidos zona serviso zonos prieigose. Joje bus kalbinami dalyviai, kurie pasidalins savo įspūdžiais apie lenktynių eigą ir patirtus iššūkius.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!