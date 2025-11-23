 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

R.Giedraitis buvo ryškus pergalingose rungtynėse Ispanijoje

2025-11-23 21:03 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-23 21:03

Roko Giedraičio atstovaujama Tenerifės „La Laguna“ (6/2) Ispanijos lygos mače išvykoje 84:76 (21:17, 23:20, 17:20, 23:19) palaužė Saragosos „Casademont“ (2/6).

R,Giedraitis buvo tarp rezultatyviausių

0

Lietuvis buvo tarp rezultatyviausių mačo žaidėjų. Jis per 22 minutes surinko 12 taškų (0/3 dvit., 4/5 trit.), 4 atkovotus kamuolius ir 12 naudingumo balų.

Rezultatyviau už R.Giedraitį nugalėtojų ekipoje žaidė 16 taškų pelnęs Jaime Fernandezas, taip pat 12 taškų pelnė Marcelinho Huertas. Šeimininkams Santi Yusta įmetė 17 taškų.

