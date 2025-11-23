R.Giedraitis buvo ryškus pergalingose rungtynėse Ispanijoje

Lietuvis buvo tarp rezultatyviausių mačo žaidėjų. Jis per 22 minutes surinko 12 taškų (0/3 dvit., 4/5 trit.), 4 atkovotus kamuolius ir 12 naudingumo balų.
Rezultatyviau už R.Giedraitį nugalėtojų ekipoje žaidė 16 taškų pelnęs Jaime Fernandezas, taip pat 12 taškų pelnė Marcelinho Huertas. Šeimininkams Santi Yusta įmetė 17 taškų.
