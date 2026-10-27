Pultaražinskas neslepia ambicijų: „Dabar esu labiau motyvuotas nei bet kada“

M. Pultaražinskas džiaugėsi sugrįžęs į pergalių kelią, tačiau pripažino, kad norėjosi įtikinamesnio pasirodymo.
„Įspūdžiai geri, pergalė pasiekta. Gal norėjau viską baigti užtikrinčiau, labiau dominuoti prieš varžovą, bet yra kaip yra. Smagu grįžti į pergalių kelią. Dabar esu labiau motyvuotas nei bet kada“, – kalbėjo kovotojas.
Neseniai M. Pultaražinskui teko išgyventi trijų pralaimėjimų seriją, tačiau jis tikino į nesėkmes nebesikoncentruojantis. Pasak sportininko, pastarosios kovos leido pajusti progresą ir vis daugiau laisvės ringe.
„Nesikoncentruoju dabar kažkaip į pralaimėjimus. Paskutinėse dviejose kovose jaučiau, kad tobulėju, kad vis laisvesnis būnu ringe, kažką naujo galiu išbandyti. Planuoju palaikyti tokį tempą“, – sakė M. Pultaražinskas.
Kovotojas neslėpė turintis ambicingų planų ir norintis išbandyti jėgas su ne vienu varžovu.
„Su daug kuo norėčiau sukovoti. Su Gedminu yra neužbaigtų reikalų. Yra ir kitų daug įdomių kovotojų“, – teigė jis.
Kalbėdamas apie trilogiją su O. Fedorovičiumi, M. Pultaražinskas pabrėžė, kad šįkart jautėsi geriau pasiruošęs ir tiksliau įgyvendino savo planą. Vis dėlto jis neatmetė galimybės, kad ateityje jų keliai dar kartą susikirs.
„Osvaldas taip ir sakė, kad šita kova bus pati aiškiausia. Taip ir buvo. Tiesiog šiandien buvau geresnis, geriau pasiruošęs ir tikslingiau išpildžiau kovos planą. Aišku, neatmetu galimybės, kad ateityje kažkada vėl turėsim susitikti, nes yra ribotas kovotojų skaičius, vieni su kitais sukamės“, – kalbėjo M. Pultaražinskas.
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