Puikus pasirodymas: Jocytė vedė komandą į pergalę Ispanijoje

Lietuvės ekipa išvykoje 71:64 (15:16, 23:19, 19:14, 14:15) pranoko Badalonos „Joventut“ (2/1).
J.Jocytė per 33 minutes surinko 22 taškus (3/5 dvitaškių, 5/11 tritaškių, 1/1 baudos metimo), 6 atkovotus, 2 prarastus ir 3 perimtus kamuolius, 7 rezultatyvius perdavimus, 2 klaidas, pražangą bei 29 naudingumo balus.
Devyniolikmetė Ispanijoje fiksuoja 27 minučių, 17 taškų (46 procentai tritaškių), 2,7 atkovoto kamuolio, 4 rezultatyvių perdavimų ir 19,3 naudingumo balo.
12 taškų prie pergalės pridėjo Laeticia Amihere, 9 – Mariam Coulibaly (5 atk. kam.).
Šeimininkėms 16 taškų atnešė Rachel Howard (7 atk. kam.), 12 – Alima Dembele (5 atk. kam.), po 10 – Lauren Ebo ir Elise Ramette. (4 rez. perd.).
Artimiausią mačą „Spar“ sužais Eurolygoje, spalio 22-ąją grumdamosis su Buržo „Tango“ klubu iš Prancūzijos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!