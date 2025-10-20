Portlando „Trail Blazers“ pratęsė sutartis su T.Camara ir Sh.Sharpe'u

4 metų 82 milijonų Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių sutartį gavo Toumani Camara, 90 milijonų JAV dolerių per ketverius metus uždirbs Shaedonas Sharpe’as.
Iš Belgijos kilęs T.Camara 2023-ųjų Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) naujokų biržoje buvo pakviestas 52-uoju šaukimu ir Oregono ekipoje įsitvirtino kaip gynybos specialistas.
25 metų 201 cm ūgio puolėjas praėjusį sezoną per 33 minutes rinko 11,3 taško (38 procentai tritaškių), 5,8 atkovoto ir 1,5 perimto kamuolio bei 2,2 rezultatyvaus perdavimo.
22-ejų 196 cm ūgio Sh.Sharpe’as Portlande žaidžia nuo 2022-ųjų, kai naujokų biržoje buvo pakviestas aukštu septintu šaukimu.
Kanadiečio statistika siekė 31 minutę, 18,5 taško (31 procentas tritaškių), 4,5 atkovoto kamuolio bei 2,8 rezultatyvaus perdavimo.
„Trail Blazers“ (36/46) praėjusį sezoną buvo arti įkrintamųjų ribos ir vienuoliktąją vietą Vakaruose pasidalino su Fynikso „Suns“ (36/46).
Naująjį sezoną Portlando klubas pradės spalio 23-osios namų maču prieš Minesotos „Timberwolves“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!