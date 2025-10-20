Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Portlando „Trail Blazers“ pratęsė sutartis su T.Camara ir Sh.Sharpe'u

2025-10-20 08:13 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-20 08:13

Portlando „Trail Blazers“ naujus kontraktus įteikė iškart dviem žaidėjams.

T.Camara įsitvirtino Portlande (Scanpix nuotr.)

Portlando „Trail Blazers“ naujus kontraktus įteikė iškart dviem žaidėjams.

0

4 metų 82 milijonų Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių sutartį gavo Toumani Camara, 90 milijonų JAV dolerių per ketverius metus uždirbs Shaedonas Sharpe’as.

Iš Belgijos kilęs T.Camara 2023-ųjų Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) naujokų biržoje buvo pakviestas 52-uoju šaukimu ir Oregono ekipoje įsitvirtino kaip gynybos specialistas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

25 metų 201 cm ūgio puolėjas praėjusį sezoną per 33 minutes rinko 11,3 taško (38 procentai tritaškių), 5,8 atkovoto ir 1,5 perimto kamuolio bei 2,2 rezultatyvaus perdavimo.

22-ejų 196 cm ūgio Sh.Sharpe’as Portlande žaidžia nuo 2022-ųjų, kai naujokų biržoje buvo pakviestas aukštu septintu šaukimu.

Kanadiečio statistika siekė 31 minutę, 18,5 taško (31 procentas tritaškių), 4,5 atkovoto kamuolio bei 2,8 rezultatyvaus perdavimo.

„Trail Blazers“ (36/46) praėjusį sezoną buvo arti įkrintamųjų ribos ir vienuoliktąją vietą Vakaruose pasidalino su Fynikso „Suns“ (36/46).

Naująjį sezoną Portlando klubas pradės spalio 23-osios namų maču prieš Minesotos „Timberwolves“.

