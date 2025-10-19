Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Durantas pasirašė 90 milijonų dolerių vertės sutartį su „Rockets“ iki 2028 metų

2025-10-19 17:04 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-19 17:04

Hjustono „Rockets" ekipa sudarė naują dvejų metų 90 milijonų Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių kontraktą su Kevinu Durantu.

K.Durantas pratęsė kontraktą (Scanpix nuotr.)

Hjustono „Rockets“ ekipa sudarė naują dvejų metų 90 milijonų Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių kontraktą su Kevinu Durantu.

37 metų 211 cm ūgio puolėjas turėjo dar vienerius metus galiojantį kontraktą, o dabar su Hjustono klubu jis sutarė dėl sutarties iki 2028 metų.

Praėjusį sezoną K.Durantas atstovavo Fynikso „Suns“ komandai ir Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) per 37 minutes pelnė 26,6 taško, atkovojo po 6 kamuolius ir atliko 4,2 rezultatyvaus perdavimo.

Hjustono klube NBA žvaigždė atsidūrė šį tarpsezonį po istorinių septynių komandų tarpusavio mainų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

