Durantas pasirašė 90 milijonų dolerių vertės sutartį su „Rockets“ iki 2028 metų

37 metų 211 cm ūgio puolėjas turėjo dar vienerius metus galiojantį kontraktą, o dabar su Hjustono klubu jis sutarė dėl sutarties iki 2028 metų.
15-time NBA All-Star and two-time Finals MVP Kevin Durant signing $90M Rockets extension - via ESPN https://t.co/cbavasUiPl— Shams Charania (@ShamsCharania) October 19, 2025
Praėjusį sezoną K.Durantas atstovavo Fynikso „Suns“ komandai ir Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) per 37 minutes pelnė 26,6 taško, atkovojo po 6 kamuolius ir atliko 4,2 rezultatyvaus perdavimo.
Hjustono klube NBA žvaigždė atsidūrė šį tarpsezonį po istorinių septynių komandų tarpusavio mainų.
