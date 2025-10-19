„Real“ po dviejų Viniciaus Junioro išprovokuotų raudonų kortelių ir Mbappe įvarčio palaužė „Getafe“

Xabi Alonso vadovaujama komanda miesto derbyje tik rungtynių pabaigoje pralaužė „Getafe“ gynybą. Rungtynės baigėsi „Real“ pergale 1:0.
Beveik visas rungtynes gynyboje praleidusi „Getafe“ ilgai sugebėjo išlaikyti savo vartus „sausus“, bet situaciją pakeitė į aikštę žengęs Allanas Nyomas. Patyręs gynėjas vos pasirodęs aikštėje griovė Vinicių Juniorą ir prieš save išvydo raudoną kortelę.
Tuo „Real“ komanda kaip mat pasinaudojo. Varžovams nespėjus persigrupuoti, „Real“ surengė ataką, kurioje Kylianas Mbappe gavo kamuolį laisvas baudos aikštelės prieigose bei nieko nelaukdamas galingu smūgiu pataikė taip, kad net ir vartininko liestas kamuolys nuo įvarčio neišgelbėjo.
Tai buvo jau 11 iš eilės rungtynės, kuriose K. Mbappe pelno bent vieną įvartį.
Netrukus Vinicius Junioras uždirbo dar vieną raudoną kortelę, šį kartą kuria buvo nubaustas Alexisas Sancrisas.
Pergalė leido „Real“ išlaikyti pirmąją poziciją turnyrinėje lentelėje.
