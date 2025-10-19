Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A“

„Milan“ pergalė prieš „Fiorentina“ iškėlė klubą į „Serie A“ viršūnę

2025-10-19 23:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-19 23:48

Italijos „Serie A“ pirmenybėse – naujas lyderis.

Rafaelis Leao | Scanpix nuotr.

0

„Milan“ klubas namuose 2:1 palaužė „Fiorentina“. Pergalė leido Massimiliano Allegri auklėtiniams pakilti į pirmąją poziciją lygoje.

Nors „Milan“ pirmoje rungtynių pusėje buvo aktyvesnė, ji baigėsi nerezultatyviai abejoms komandoms. Tuo tarpu po pertraukos Robinas Gosensas išvedė į priekį „Fiorentina“.

Šeimininku išgelbėjo Rafaelis Leao, kuris iš pradžių rezultatą lygino, o prieš pagrindinio laiko pabaigą realizuodamas baudinį ir išvedė „Milan“ į priekį.

Šio pranašumo jiems užteko, kad „Milan“ iškovotų 16 tašką ir tašku aplenktų artimiausius varžovus.

