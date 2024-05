Puikus Luka Dončičius ir kompanija įgijo namų pranašumą

Dalaso komanda perėmė namų arenos pranašumą, trečiosios ir ketvirtosios serijos rungtynės bus žaidžiamos „Mavericks“ namų arenoje.

L.Dončičius nugalėtojams per 41 žaidimo minutę įmetė 29 taškus (6/13 dvit., 5/8 trit., 2/2 baud.), atkovojo 10 kamuolių, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, perėmė 3 kamuolius, blokavo metimą, tačiau suklydo 1 sykį.

Nugalėtojų gretose nesulaikomas buvo ir savo geriausias rungtynes atkrintamosiose sužaidęs P.J.Washingtonas. Jis įmetė 29 taškus bei atkovojo 11 kamuolių. Krepšininkas pataikė net 7 tritaškius iš 11.

Luka Doncic comes up big and P.J. Washington drops playoff career-highs across the board to lift the @dallasmavs to the Game 2 victory, tying the series 1-1!



Luka: 29 PTS | 10 REB | 7 AST | 5 3PM

P.J.: 29 PTS | 11 REB | 4 AST | 7 3PM#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/oiIy95lzOB