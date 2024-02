Publikos švilpimo sulaukusi pasaulio vicečempionė iš Izraelio: „Nešu čia Izraelio vėliavą ir tuo didžiuojuosi“

Ukrainiečių kilmės sportininkė 400 m kompleksiniu būdu įveikė per 4 min. 37.36 sek. A.Gorbenko likus 50 m iki finišo dar pirmavo, tačiau neatlaikė britės Freyos Colbert (4:37.14) spurto. Trečia atplaukė italė Sara Franceschi (4:37.86).

20-metė A.Gorbenko pirmą kartą karjeroje iškovojo medalį pasaulio plaukimo čempionate olimpiniame (50 m ilgio) baseine.

Po finišo visos prizininkės tradiciškai davė trumpą interviu. Vietiniai arabai A.Gorbenko sutiko garsiu švilpimu, veikiausiai taip reaguodami į Gazos ruože vykstantį karą.

„Aš čia esu tam, kad atstovaučiau savo valstybei šiuo sunkiu momentu. Nešu čia Izraelio vėliavą ir tuo didžiuojuosi. Jei jums kažkas ir nepatinka, tai ne mano problema“, – žurnalistams sakė A.Gorbenko.

Congratulations: Israeli swimmer Anastasia Gorbenko won a silver medal at the World Championships in Qatar 🥈🇮🇱



Despite being booed by the crowd, she proudly said: “being here with the Israeli flag means a lot to me and to my country”



We couldn’t be more proud, Anastasia! ❤️👏 pic.twitter.com/1RKMWkJfgM