Psichologiškai atsigavęs D.Stenionis: apie mini Šarą Latvijoje ir šiurpą keliančią K.Evanso istoriją

Kaunietis portalui Krepsinis.net pasakoja, kad pradžia nebuvo lengva, nes tai yra pirmasis jo legionieriaus sezonas.
„Iš pradžių buvo keista. Kai žaidžiau Lietuvoje viskas buvo aišku, sava. Man labai pasisekė, kad turiu gerus komandos draugus, kurie šiltai priėmė ir pagreitino adaptacijos periodą“, – teigė jis.
Adaptacija praėjo puikiai. 23-ejų krepšininkas iš karto tapo savo komandos lyderiu ir spalį sužaidęs 7 rungtynes per 25 žaidimo minutes vidutiniškai rinko po 18 taškų, 3,2 atkovoto kamuolio, 7,6 rezultatyvaus perdavimo ir 26,4 naudingumo balo. Tokie vidurkiai D.Stenioniui užtarnavo lygos spalio mėnesio naudingiausio žaidėjo apdovanojimą.
„Kaip naujam žaidėjui, reikia išsikovoti savo vaidmenį, bet jaučiau nuo pirmų treniruočių, kad galiu šią komandą vesti į priekį. Sezono pradžioje dar iškrito mūsų įžaidėjas, tai atsirado man daugiau minučių ir aš jomis gerai pasinaudojau“, – apie sėkmingą sezono pradžią komentuoja pašnekovas.
Įprastai tokie apdovanojimai atkreipia aukštesnio lygio klubų dėmesį. Paklaustas apie galimybę persikelti į kitą ekipą dar sezono metu, D.Stenionis išliko kuklus. „Kol kas dar neteko gauti pasiūlymų, bet jaučiu, kad esu geroje vietoje. Turiu didelį vaidmenį, galiu vesti komandą į priekį ir nesižvalgau niekur. Noriu ramiai sužaisti šį sezoną. Aišku, jei atsirastų pasiūlymas iš aukštesnio lygio klubo, tai svarstyčiau, bet kol kas koncentracija Latvijoje“, – tikino D.Stenionis.
Geram Kauno „Žalgirio“ sistemos auklėtinio žaidimui įtaką daro ir sutikti matyti veidai – Valmieroje vyriausiojo trenerio pareigas užima kauniečiams puikiai pažįstamas latvis Kasparas Vecvagaras.
„Jaunas, ambicingas treneris, įspūdžiai apie jį labai pozityvūs. Sakyčiau, mini Šaro versija. Vecvagarui labai imponuoja Šarūnas Jasikevičius, jie kartu žaidę. Dedamas didelis akcentas į detales, pranašumų ieškojimą. Žmogiškas ir nuoširdus treneris, atkreipia dėmesį į žaidėjų savijautą. Manau, ateityje gali tapti aukšto lygio treneriu“, – dalinasi įžaidėjas.
Didžiausi karjeros iššūkiai žaidėjui kol kas buvo traumos. Dar atstovaudamas Kėdainių „Nevėžiui“ 2021–2022 metų sezone patyrė padikaulio lūžį, o ši trauma pareikalavo dviejų operacijų. Pasveikus ir vos grįžus į rikiuotę, laukė dar vienas smūgis – rungtynėse prieš Kauno „Žalgirį“ patirtas dešinės kojos priekinių kryžminių raiščių plyšimas, užbaigęs 2022–2023 metų sezoną.
Po operacijos ir sėkmingos reabilitacijos kaunietis išvyko atstovauti Lietuvos studentų rinktinei Kinijoje vykusioje universiadoje. Ten, nespėjus praeiti 10 mėnesių nuo pastarosios traumos – pasikartojo tos pačios kojos priekinių raiščių plyšimas, dėl kurios įžaidėjas be krepšinio praleido kiek daugiau nei metus. Iš viso per du sezonus klube dėl traumų gynėjui pavyko sužaisti vos 7 mačus.
„Didžiausias nuosmukis buvo, kai antrą kartą plyšo kryžminiai kelio raiščiai ir sužinojau diagnozę. Sunkiausia buvo suvokti, kad metus laiko reiks eiti reabilitaciją ir kiekvieną dieną atlikinėti tuos pačius pratimus. Buvau jau susidėjęs daiktus į Kėdainius, keliauti į pasiruošimą su komanda. Tą pačią dieną nuvykau pas reabilitologą Vytenį Trumpicką ir galvojau, kad tai tik formalumas, man nieko baisaus neatsitikę. Tada gavau diagnozę, kad yra kaip yra – reikės vėl gultis ant stalo“, – pasakoja gynėjas.
180 cm ūgio vijurkas atvirauja, kad po traumų virtinės buvo minčių pradėti treniruoti arba visiškai pakeisti gyvenimo veiklos kryptį.
„Esu mažas žaidėjas, įspūdingų duomenų neturiu. Su tvirtu charakteriu ir sunkiu darbu einu krepšinio keliu. Buvo minčių užsiiminėti kitomis veiklomis. Eiti treniruoti ar išvis pakeisti veiklos kryptį. Tačiau visą laiką noriu įrodyti ne tik kitiems, bet ir sau, kad galiu žaisti ir tą daryti neblogai“, – atvirauja krepšininkas.
Žiūrovai mato tik vieną pusę – patirtą traumą ir kiek laiko žaidėjas nežais. Kelias iki visiško atsistatymo yra kur kas sudėtingesnis.
„Nuolatinis darbas, treniruotės salėje, darbas su kineziterapeutais. Dienos labai nuobodžios, nes atsikeli ir žinai ką turėsi daryti bei suvoki, kad tai tęsis visus metus. Sunku rasti motyvacijos, bet jei aplink supa tinkami žmonės, tada viskas būna daug paprasčiau. Vienam sudėtinga, reikia ir specialisto pagalbos, nes vien šeimos ir draugų neužteks. Ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai yra padaryta žala“, – apie procesą po traumos pasakoja D.Stenionis.
Po sunkaus ir skausmų iškamavusio periodo, žaidėjas gavo šansą Panevėžio „Lietkabelyje“, kuriam atstovavo praeitą sezoną. Jaunuolis prisimena šį etapą, kaip padėjusį jam sugrįžti į krepšininko kelią.
„Gal aš ir negaudavau tiek minučių, kiek norėdavau, bet įgijau geresnį krepšinio supratimą. Mokiausi išlikti sveikas ir būti nuolat pasiruošęs. Esu dėkingas visam trenerių štabui, kuris rūpinosi manimi ir mano kūnu po rungtynių ir treniruočių. Tik geriausi žodžiai ir tie metai man labai daug davė, nors gal „ant popieriaus“ neatrodo, kad turėjau sėkmingą sezoną“, – prisimena žaidėjas.
Tą sezoną vidutiniškai po 5 žaidimo laiko minutes gavęs gynėjas, teigia, kad metai Panevėžyje padėjo jam tapti geresniu ir tas atsispindi Valmieroje.
„Pagaliau esu 100 procentų pasiruošęs ir galiu mėgautis krepšiniu visa jėga. Tiek fizinė, tiek emocinė sveikata puiki. Nebijau veržtis, nes anksčiau būdavo dvejonių, pergalvojimų dėl traumų pasikartojimo. Vertinu šį sezoną kaip pirmą normalų, profesionalo sezoną, nes traumos vis trukdydavo. Jaučiuosi kaip naujokas ir tik dabar pradedantis profesionalo karjerą“, – išmoktas pamokas „Lietkabelyje“ apibūdina legionierius.
Retai pasitaiko, kad žaidėjams tenka išgyventi tiek daug traumų per trumpą laikotarpį. Liūdnas sutapimas, kad dar šį mėnesį puikiai lietuviams pažįstamas Pirėjo „Olympiacos“ gynėjas Keenanas Evansas patyrė Achilo sausgyslės plyšimą, o tai jam buvo trečioji didelė trauma per mažiau nei 3 metus.
Pačiam D.Stenioniui tokie epizodai ir žaidėjo traumų istorija kelia šiurpą.
„Tuo metu pats žaidžiau rungtynes. Nežiūrėjau ir nenorėjau matyti to epizodo, kad neprisiminčiau, ką pačiam teko patirti. Tikrai skausminga, aš įsivaizduoju, kaip jam yra sunku šiuo metu“, – pokalbį baigė D.Stenionis.
Autorius: Vytautas Čepas (Krepsinis.net praktikantas)
