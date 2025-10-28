Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Prancuzija Ligue 1

PSG klubas užfiksavo rekordines pajamas

2025-10-28 18:52 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-28 18:52

UEFA Čempionų lygos nugalėtojas Paryžiaus „Saint-Germain“ praėjusį sezoną uždirbo rekordines 837 mln. eurų klubo pajamas.

Nasseras Al-Khelaifi | Scanpix nuotr.

UEFA Čempionų lygos nugalėtojas Paryžiaus „Saint-Germain“ praėjusį sezoną uždirbo rekordines 837 mln. eurų klubo pajamas.

REKLAMA
0

Paskelbti skaičiai apima 175 mln. eurų pajamų iš rungtynių dienos ir 367 mln. eurų komercinių pajamų, prie klubo prisijungus šešiems naujiems partneriams.Šie skaičiai taip pat apima vyrų ir moterų futbolo komandas, taip pat rankinio ir dziudo ekipas. Palyginimui, 2023/2024 m. sezono pajamos siekė 806 mln. eurų ir buvo trečios pagal dydį Europos futbole.

TAIP PAT SKAITYKITE:

PSG laimėjo Prancūzijos „Ligue 1“ čempionatą ir pirmą kartą triumfavo Čempionų lygoje. „Forbes“ gegužės mėnesį klubą įvertino 4,6 mlrd. dolerių, pagal šį rodiklį jis užėmė septintąją vietą tarp vertingiausių pasaulio futbolo komandų. Sąrašo viršūnėje atsidūrė Madrido „Real“ su 6,75 mlrd. dolerių, po jo sekė „Manchester United“ (6,6 mlrd. dolerių) ir „LaLiga“ čempionė „Barcelona“ (5,65 mlrd. dolerių).

REKLAMA
REKLAMA

Visgi mažos pajamos iš televizijos „Ligue 1“ lygoje ir 48 000 vietų talpinantis „Parc des Princes“ stadionas, gerokai mažesnis nei kitų pirmaujančių Europos klubų, sutrukdė tolesniam PSG finansiniam augimui.

Vis dar svarstomi planai pastatyti naują ir didesnį stadioną atokiau nuo „Parc des Princes“, kuriame tilptų mažiausiai 60 000 žiūrovų. Sprendimas dėl naujojo stadiono turėtų būti priimtas kitų metų rudenį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų