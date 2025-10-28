PSG klubas užfiksavo rekordines pajamas

Paskelbti skaičiai apima 175 mln. eurų pajamų iš rungtynių dienos ir 367 mln. eurų komercinių pajamų, prie klubo prisijungus šešiems naujiems partneriams.Šie skaičiai taip pat apima vyrų ir moterų futbolo komandas, taip pat rankinio ir dziudo ekipas. Palyginimui, 2023/2024 m. sezono pajamos siekė 806 mln. eurų ir buvo trečios pagal dydį Europos futbole.
PSG laimėjo Prancūzijos „Ligue 1“ čempionatą ir pirmą kartą triumfavo Čempionų lygoje. „Forbes“ gegužės mėnesį klubą įvertino 4,6 mlrd. dolerių, pagal šį rodiklį jis užėmė septintąją vietą tarp vertingiausių pasaulio futbolo komandų. Sąrašo viršūnėje atsidūrė Madrido „Real“ su 6,75 mlrd. dolerių, po jo sekė „Manchester United“ (6,6 mlrd. dolerių) ir „LaLiga“ čempionė „Barcelona“ (5,65 mlrd. dolerių).
Visgi mažos pajamos iš televizijos „Ligue 1“ lygoje ir 48 000 vietų talpinantis „Parc des Princes“ stadionas, gerokai mažesnis nei kitų pirmaujančių Europos klubų, sutrukdė tolesniam PSG finansiniam augimui.
Vis dar svarstomi planai pastatyti naują ir didesnį stadioną atokiau nuo „Parc des Princes“, kuriame tilptų mažiausiai 60 000 žiūrovų. Sprendimas dėl naujojo stadiono turėtų būti priimtas kitų metų rudenį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!