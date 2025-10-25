Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Prancuzija Ligue 1

PSG vėl pirmauja „Ligue 1“: du Hakimi įvarčiai atnešė pergalę prieš „Brest“

2025-10-25 20:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-25 20:21

Prancūzijos „Ligue 1“ pirmenybėse pergalę šventė Paryžiaus „Saint-Germain“ atstovai.

Achrafas Hakimi | Scanpix nuotr.

Prancūzijos „Ligue 1“ pirmenybėse pergalę šventė Paryžiaus „Saint-Germain“ atstovai.

0

Šeštadienį PSG nutraukė dviejų nelaimėtų rungtynių seriją išvykoje 3:0 sutriuškindami „Brest“ komandą.

Pirmajame kėlinyje PSG gretose dubliu pasižymėjo gynėjas Achrafas Hakimi. Jau per pridėtą rungtynių laiką įvartį pridėjo ir Desire Doue.

„Brest“ po pertraukos turėjo puikią progą rezultatą sušvelninti. Visgi, jie nesugebėjo realizuoti 11 m. baudinio.

Pergalė leido PSG bent jau laikinai sugrįžti į pirmąją lygos poziciją.

