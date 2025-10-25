PSG vėl pirmauja „Ligue 1“: du Hakimi įvarčiai atnešė pergalę prieš „Brest“

Šeštadienį PSG nutraukė dviejų nelaimėtų rungtynių seriją išvykoje 3:0 sutriuškindami „Brest“ komandą.
Pirmajame kėlinyje PSG gretose dubliu pasižymėjo gynėjas Achrafas Hakimi. Jau per pridėtą rungtynių laiką įvartį pridėjo ir Desire Doue.
„Brest“ po pertraukos turėjo puikią progą rezultatą sušvelninti. Visgi, jie nesugebėjo realizuoti 11 m. baudinio.
Pergalė leido PSG bent jau laikinai sugrįžti į pirmąją lygos poziciją.
