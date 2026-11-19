„Lakers“ gretose rezultatyviausias buvo Luka Dončičius, pelnęs 29 taškus, tačiau itin netaikliai atakavęs iš toli (2/12 trit.). Quentinas Grimesas pridėjo 20, o Collinas Sextonas surinko 12 taškų.
Nugalėtojų komandoje išsiskyrė Keyonte George'as, pelnęs 30 taškų ir atlikęs 10 rezultatyvių perdavimų. Ace'as Bailey surinko 19 taškų ir atkovojo 8 kamuolius, o Svi Mykhailiukas pridėjo 15 taškų.
Po trijų kėlinių „Jazz“ pirmavo vos dviem taškais (78:76), o ketvirtojo pradžioje rezultatas dar buvo lygus (83:83). Vis dėlto tuomet svečiai spurtavo 15:0 ir nutolo 98:83.
„Lakers“ dar sumažino atsilikimą iki aštuonių taškų (90:98), tačiau Jutos ekipa atsakė sėkminga atkarpa ir užtikrintai iškovojo pergalę.
„Jazz“ krepšininkai rungtynėse suklydo net 23 kartus, tačiau tai nesutrukdė jiems triumfuoti Los Andžele.
Artimiausias NBA rungtynes „Lakers“ lapkričio 21 dieną namuose žais su Sakramento „Kings“, o „Jazz“ tą pačią dieną priims Finikso „Suns“.
„Lakers“: Luka Dončičius 29 (8/16 dvit., 2/12 trit., 5 atk. kam., 7 rez. perd., 9 kld.), Quentinas Grimesas 20 (4/10 dvit., 4/10 trit., 7 atk. kam., 4 rez. perd.), Collinas Sextonas 12 (3/6 dvit.), Walkeris Kessleris 10 (3/7 dvit., 11 atk. kam.), Ziaire Williamsas 7, Sandro Mamukelashvili 6 (1/6 dvit., 0/4 trit.), Cameronas Carras 5, Jake LaRavia 4 (6 atk. kam.), Matisse Thybulle ir Carsonas Cooperis po 2.
„Jazz“: Keyonte George 30 (4/7 dvit., 5/10 trit., 10 rez. perd., 4 kld.), Ace Bailey 19 (5/12 dvit., 2/7 trit., 8 atk. kam.), Svi Mykhailiukas 15 (4/10 trit., 5 rez. perd., 4 kld.), Joshas Greenas ir Darrynas Petersonas po 11, Brice Sensabaughas 8 (4/5 dvit., 5 kld.), Mo Bamba (16 atk. kam.) ir Jaxsonas Hayesas (2/7 dvit., 7 atk. kam.) po 6, Joshas Okogie 3.
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