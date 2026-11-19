Sakramento ekipoje įspūdingai pasirodė naujokas Dariusas Acuffas, pelnęs 36 taškus (6/11 trit.). Tai buvo rezultatyviausios jo NBA karjeros rungtynės.
D.Sabonis pralaimėtojų gretose per 24 minutes įmetė 8 taškus (4/6 dvit., 0/1 trit.), sugriebė 13 kamuolių, atliko 8 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, bet pažeidė taisykles 1 kartą bei suklydo 3 sykius.
Lietuvis taip pat viename epizode sugėrė „Suns“ puolėjo Mileso Bridge’o dėjimą.
https://x.com/StephenPG3/status/2123262691787809049
Nugalėtojų gretose rezultatyviausi buvo Devinas Bookeris ir Dillonas Brooksas, pelnę po 29 taškus. Jalenas Greenas pridėjo 18.
Po dviejų kėlinių „Kings“ atsiliko vos penkiais taškais (60:65), tačiau trečiajame ketvirtyje „Suns“ perėmė iniciatyvą. Finikso klubas surengė spurtą 24:3 ir nutolo 98:77.
Lemiamame kėlinyje šeimininkai buvo sumažinę deficitą iki devynių taškų (90:99), bet „Suns“ atsakė sėkminga atkarpa ir užtikrintai iškovojo pergalę.
Finikso komanda itin sėkmingai atakavo iš vidutinio ir artimo nuotolio – realizavo 33 dvitaškius iš 50 (66 proc.).
Artimiausias NBA rungtynes „Kings“ lapkričio 21 dieną išvykoje žais su Jutos „Jazz“, o „Suns“ tą pačią dieną susitiks su Los Andželo „Lakers“.
„Kings“: Darius Acuffas 36 (5/11 dvit., 6/11 trit., 4 atk. kam., 6 rez. perd.), Zachas LaVine 18 (6/6 dvit., 2/6 trit., 5 atk. kam.), Keeganas Murray 12 (6/7 dvit., 7 atk. kam.), Domantas Sabonis (4/6 dvit., 13 atk. kam., 8 rez. perd.) ir Malikas Monkas (2/4 trit.) po 8, De'Andre Hunteris 7 (2/7 dvit., 1/4 trit., 4 rez. perd.), Dylanas Cardwellas (4 atk. kam.) ir Emanuelas Sharpas (1/4 trit.) po 6, Leaky Blackas (1/4 trit.) ir Daeqwonas Plowdenas po 3.
„Suns“: Dillonas Brooksas (7/9 dvit., 5/9 trit., 5 rez. perd.) ir Devinas Bookeris (8/12 dvit., 2/6 trit., 6 rez. perd.) po 29, Jalenas Greenas 18 (2/7 dvit., 4/7 trit., 7 atk. kam., 7 rez. perd.), Milesas Bridgesas 13 (5/6 dvit., 6 atk. kam., 5 rez. perd.), Khamanas Maluachas 10 (4/5 dvit.), Collinas Gillespie 9, Oso Ighodaro 7 (4 atk. kam.), Ryanas Dunnas 6 (5 atk. kam.), Luke Kennardas 3 (1/4 trit.), Koa Peatas ir Jordanas Goodwinas (5 atk. kam.) po 2.
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