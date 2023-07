Pristatytas Slovėnijos krepšinio rinktinės kandidatų sąrašas pasaulio čempionatui

Kaip ir galima tikėtis, didžiausia žvaigždė šiame sąraše yra Slovėnijos krepšinio talentas Luka Dončičius, rungtyniaujantis NBA Dalaso „Mavericks“ ekipoje.

Taip pat išplėstiniame kandidatų sąraše yra ir natūralizuotas amerikietis Mike‘as Tobey. Praėjusį sezoną M. Tobey rungtyniavo su Barselonos „Barcelona“ klubu.

Jaka Blažičius, Saša Ciani, Vlatko Čančaras, Jakobas Čebašekas, Ziga Dimečas, Luka Dončičius, Zoranas Dragičius, Gregoras Glasas, Gregoras Krovatas, Urbanas Klavzaras, Aljazas Kunčas, Miha Lapornikas, Jurijus Macura, Blažas Mahkovičius, Jordanas Morganas, Aleksejus Nikoličius, Bine Prepeličius, Klemenas Prepeličius, Ziga Samaras, Mike‘as Tobey.

Luka Doncic leads the pack as Slovenia announce their extended roster for #FIBAWC