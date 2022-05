Pristatytas Čempionų lygos finalo kamuolys – sulaužė tradicijas dėl kilnaus tikslo

Nors anksčiau kamuoliai išsiskirdavo ryškiomis spalvomis, „Adidas“ šį kartą tradiciją sulaužė – kamuolys bus baltas su sidabrinėmis žvaigždėmis, o tarp jų įsiterps užrašas „Taika“.

Šis žodis bus parašytas anglų kalba ir kirilica.

Šį dizaino pokytį padiktavo Ukrainoje vykstantis žiaurus karas, kurį sukėlė okupantė Rusija.

