Prieš pat turnyrą – Nadalio žinutė apie pasitraukimą

„Su liūdesiu turiu pranešti, kad negalėsiu žaisti Laverio taurės turnyre Berlyne kitą savaitę. Tai komandinės varžybos ir aš labai palaikau Europos rinktinę. Turiu padaryti tai, kas bus geriausia komandai. Manau, kad šiuo metu yra kitų žaidėjų, kurie gali padėti europiečiams iškovoti taurę.

Laverio taurės turnyras man kelia daug gerų prisiminimų. Aš tikrai norėjau vėl būti šalia komandos draugų ir kapitono Bjorno Borgo, kuris paskutinį kartą eis šias pareigas. Linkiu Europos rinktinei sėkmės“, – rašė R.Nadalis.

2022 m. būtent Laverio taurės turnyre karjerą baigė Rogeris Federeris, o R.Nadalis kartu su juo žaidė paskutinį dvejetų mačą ir vėliau nesulaikė ašarų.

A statement from @RafaelNadal regarding Laver Cup Berlin 2024: “I’m really disappointed to share that I won’t be able to compete at the Laver Cup in Berlin next week.



This is a team competition and to really support Team Europe, I need to do what's best for them and at this…