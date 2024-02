Prieš pat „Formulės 1“ sezono pradžią – galutinis „Red Bull“ sprendimas dėl komandos vadovo

Viena iš „Red Bull“ darbuotojų prieš kurį laiką apkaltino Ch.Hornerį „nederamu elgesiu“. Šaltinių teigimu, „Red Bull“ vadovas merginai galimai siuntė nepadorias žinutes. „De Telegraaf“ redakcijos darbuotojai pareiškė matę „WhatsApp“ programėlėje esantį susirašinėjimą tarp Ch.Hornerio ir jį kaltinančios merginos.

Teigiama, kad „Red Bull“ vadovo žinutės buvo seksualinio pobūdžio. „De Telegraaf“ taip pat skelbia, jog Ch.Horneris bei jo aplinka darė viską, kad šis skandalas neiškiltų į viešumą. Taip pat skelbta, kad merginai už tylą neva buvo pasiūlyta net 650 tūkst. svarų sterlingų (760 tūkst. eurų).

Visgi, „Red Bull“ vidinio tyrimo metu Ch.Horneriui pareikšti kaltinimai buvo atmesti.

„Tyrimas baigtas ir „Red Bull“ gali patvirtinti, kad Christianui Horneriui pareikšti kaltinimai buvo atmesti. Skundo pateikėja turi teisę teikti apeliaciją, bet mes esame įsitikinę, kad tyrimas buvo atliktas sąžiningai, kruopščiai ir objektyviai. Tyrimo detalių neviešinsime, nes tai susiję su privačių asmens duomenų apsauga“, - teigiama pranešime.

Jau šią savaitę naujasis „Formulės 1“ sezonas prasidės Bahreine. Ch.Hornerio vadovaujama komanda yra laikoma favorite laimėti dar vieną titulą.

🚨 BREAKING: Christian Horner has been cleared of any wrongdoing



He will remain as Red Bull's TP & CEO. pic.twitter.com/Sj2sZPJ56N