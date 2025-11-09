Prestižinėse breiko varžybose Tokijuje – įspūdingas Banevič žygis iki finalo

Paryžiaus olimpinėse žaidynėse iškovojusi sidabro medalį, D. Banevič ir toliau savo talentu džiugina ne tik Lietuvą, bet ir visą pasaulį. Tą dar kartą ji padarė ir Japonijos sostinėje.
D. Banevič nukeliavo iki pat finalo, kuriame susitiko su vietine breiko žvaigžde Riko.
Įspūdingą techniką demonstravusi ir žiūrovus ant kojų kėlusi Nicka galiausiai pripažino japonės pranašumą – teisėjai fiksavo japonės pergalę 3:1.
Teisėjais turnyre dirbo du JAV, Suomijos, Pietų Korėjos ir Kolumbijos atstovai.
Tai antras pasaulio čempionato „Red Bull BC One“ finalas, kuriame lietuvei pritrūksta iki pergalės – 2024-siais Nicka 2:3 nusileido olandei India.
„Red Bull BC One“ – renginys, kurio finalą stebi milijonai žiūrovų visame pasaulyje. Negana to, būtent šis turnyras gali apversti šokėjų gyvenimus aukštyn kojomis. Po jo atsiveria durys į tarptautines scenas, keliones bei pasaulinį pripažinimą.
Breiku Nicka susižavėjo dar būdama 5-erių – nuo to laiko tai ją užvaldė. Būdama 10-ies ji apsisprendė tam paskirti savo gyvenimą. Kaip sako pati, net ir tuomet, kai kūnas pavargęs, jos siela ir širdis visuomet ir toliau nori šokti. Savo meistriškumui tobulinti, ji kasdien skiria net šešias valandas praktikos.
„Nesikoncentruok tik į pergalę. Būk čia ir dabar, daryk tai, ką moki, ir pasitikėk, kad viskas ateis tinkamu metu. Šiandiena – didžiausia dovana, kurią gali turėti, todėl atiduok viską, ką gali, ir būk dėkingas už šią akimirką“, – apie savo svarbiausią pamoką sako ji.
Pirmasis „Red Bull BC One“ renginys įvyko 2004 metais Šveicarijoje, o šiandien jo finalai vyksta nuo Niujorko iki Tokijo.
Įspūdingą atmosferą kuria ne tik galinga muzika, ryškūs šviesų šou ir aistringa publika, bet ir ypatingas formatas: čia varžomasi vienas prieš vieną principu, tad kiekviena akimirka – tikras charakterio, kūrybos ir technikos išbandymas.
Įdomu tai, kad per visą „Red Bull BC One“ istoriją vos keli šokėjai yra laimėję titulą daugiau nei vieną kartą, o tai įrodo neįtikėtinai aukštą meistriškumo lygį.
