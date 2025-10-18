Kalendorius
Spalio 18 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Pratęsimą išplėšęs Kulboka galiausiai pralaimėjo 50 minučių kovoje

2025-10-18 21:57 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-18 21:57

Arnoldas Kulboka iš toli atakavo be klaidų ir tritaškiu išplėšė pirmą pratęsimą, bet jo ginama Salonikų „Aris“ (0/3) Graikijos lygoje lieka be pergalių.

A.Kulboka išplėšė pirmą pratęsimą

Arnoldas Kulboka iš toli atakavo be klaidų ir tritaškiu išplėšė pirmą pratęsimą, bet jo ginama Salonikų „Aris“ (0/3) Graikijos lygoje lieka be pergalių.

REKLAMA
0

Europos taurės klubas išvykoje dviejų pratęsimų kovoje 103:108 (18:19, 19:27, 16:20, 30:17, 13:13, 7:12) pripažino Atėnų „Maroussi“ (1/2) pranašumą.

Ketvirtojo kėlinio pabaigoje Darrylas Maconas savo komandą išvedė į priekį (83:80), bet A.Kulboka tritaškiu su sirena išvedė komandas į pratęsimą – 83:83.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Papildomoje atkarpoje nė vienai komandai nepavyko atitrūkti, o antrame pratęsime šeimininkai paskutinę minutę sugebėjo porą kartų paeiliui apsiginti ir pasiekė savo pirmą sezono pergalę Graikijos lygoje.

REKLAMA
REKLAMA

A.Kulboka svečiams per 26 minutes pelnė 19 taškų (2/3 dvit., 4/4 trit., 3/6 baud.), atkovojo ir perėmė po kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą ir surinko 18 naudingumo balų.

Rezultatyviau už A.Kulboką komandoje žaidė tik Stevenas Enochas su 22 taškais (14 atk. kam., 31 naud.), taip pat 19 taškų įmetė Bryce'as Jonesas.

Nugalėtojams Jordanas Kingas įmetė 31 tašką, D.Maconas mačą baigė su 23.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų