Pratęsimą išplėšęs Kulboka galiausiai pralaimėjo 50 minučių kovoje

Europos taurės klubas išvykoje dviejų pratęsimų kovoje 103:108 (18:19, 19:27, 16:20, 30:17, 13:13, 7:12) pripažino Atėnų „Maroussi“ (1/2) pranašumą.
Ketvirtojo kėlinio pabaigoje Darrylas Maconas savo komandą išvedė į priekį (83:80), bet A.Kulboka tritaškiu su sirena išvedė komandas į pratęsimą – 83:83.
Papildomoje atkarpoje nė vienai komandai nepavyko atitrūkti, o antrame pratęsime šeimininkai paskutinę minutę sugebėjo porą kartų paeiliui apsiginti ir pasiekė savo pirmą sezono pergalę Graikijos lygoje.
A.Kulboka svečiams per 26 minutes pelnė 19 taškų (2/3 dvit., 4/4 trit., 3/6 baud.), atkovojo ir perėmė po kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą ir surinko 18 naudingumo balų.
Rezultatyviau už A.Kulboką komandoje žaidė tik Stevenas Enochas su 22 taškais (14 atk. kam., 31 naud.), taip pat 19 taškų įmetė Bryce'as Jonesas.
Nugalėtojams Jordanas Kingas įmetė 31 tašką, D.Maconas mačą baigė su 23.
