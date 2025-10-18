Tomas Dimša paskutinėmis minutėmis užtikrino PAOK pergalę prieš „Promitheas“ Graikijos lygoje

Likus žaisti mažiau nei 4 minutes T.Dimša tritaškiu lygino rezultatą (70:70), po poros minučių pridėjo dvitaškį – 74:71. Galiausiai svečiai sėkmingai gynėsi ir pasiekė antrą pergalę Graikijos lygoje.
Iš viso kaunietis per 31 minutę pelnė 12 taškų (1/3 dvit., 3/7 trit., 1/4 baud.), atkovojo 4 kamuolius, po sykį suklydo ir perėmė kamuolį bei surinko 7 naudingumo balus.
Nugalėtojams Stephenas Brownas įmetė 19 taškų, o šeimininkams Leytonas Hammondsas pelnė 21 tašką.
Patrų komanda trečiadienį Čempionų lygoje žais Vilniuje su vietos „Rytu“.
