Krepšinis > Europa

Tomas Dimša paskutinėmis minutėmis užtikrino PAOK pergalę prieš „Promitheas“ Graikijos lygoje

2025-10-18 21:34 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-18 21:34

Tomas Dimša spindėjo lemiamu metu, o jo atstovaujama Salonikų PAOK (2/1) Graikijos lygos išvykos mače 75:73 (15:24, 23:25, 21:17, 16:7) palaužė Patrų „Promitheas“ (1/2).

T.Dimša buvo solidus (FIBA nuotr.)

Tomas Dimša spindėjo lemiamu metu, o jo atstovaujama Salonikų PAOK (2/1) Graikijos lygos išvykos mače 75:73 (15:24, 23:25, 21:17, 16:7) palaužė Patrų „Promitheas" (1/2).

0

Likus žaisti mažiau nei 4 minutes T.Dimša tritaškiu lygino rezultatą (70:70), po poros minučių pridėjo dvitaškį – 74:71. Galiausiai svečiai sėkmingai gynėsi ir pasiekė antrą pergalę Graikijos lygoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iš viso kaunietis per 31 minutę pelnė 12 taškų (1/3 dvit., 3/7 trit., 1/4 baud.), atkovojo 4 kamuolius, po sykį suklydo ir perėmė kamuolį bei surinko 7 naudingumo balus.

Nugalėtojams Stephenas Brownas įmetė 19 taškų, o šeimininkams Leytonas Hammondsas pelnė 21 tašką.

Patrų komanda trečiadienį Čempionų lygoje žais Vilniuje su vietos „Rytu“.

