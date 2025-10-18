Kalendorius
Spalio 18 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Trossardo įvartis nulėmė „Arsenal“ pergalę prieš „Fulham“ Londono derbyje

2025-10-18 21:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-18 21:33

„Arsenal“ klubas Anglijos „Premier“ lygoje įvykusiame Londono miesto derbyje 1:0 įveikė „Fulham“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

„Arsenal“ klubas Anglijos „Premier“ lygoje įvykusiame Londono miesto derbyje 1:0 įveikė „Fulham“ futbolininkus.

REKLAMA
0

Joachimas Andersenas pirmojo kėlinio pabaigoje dėl patirtos traumos nebegalėjo tęsti rungtynių ir buvo pakeistas, vietoje jo aikštėje pasirodė Issa Diopas.

Leandro Trossardas sužaidus beveik valandą puikiu smūgiu pasiuntė kamuolį į vartus ir išvedė „Arsenal“ ekipą į priekį 1:0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Arsenal“ šiame susitikime iš viso atliko 16 smūgių, kai tuo tarpu „Fulham“ futbolininkai mažiau – tik 9.

„Arsenal“ po 8 susitikimų turi surinkęs 19 taškų ir rikiuojasi „Premier“ lygos turnyrinės lentelės viršūnėje. Tuo tarpu „Fulham“ su 8 taškais žengia keturioliktas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų