Trossardo įvartis nulėmė „Arsenal“ pergalę prieš „Fulham“ Londono derbyje

Joachimas Andersenas pirmojo kėlinio pabaigoje dėl patirtos traumos nebegalėjo tęsti rungtynių ir buvo pakeistas, vietoje jo aikštėje pasirodė Issa Diopas.
Leandro Trossardas sužaidus beveik valandą puikiu smūgiu pasiuntė kamuolį į vartus ir išvedė „Arsenal“ ekipą į priekį 1:0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis.
„Arsenal“ šiame susitikime iš viso atliko 16 smūgių, kai tuo tarpu „Fulham“ futbolininkai mažiau – tik 9.
„Arsenal“ po 8 susitikimų turi surinkęs 19 taškų ir rikiuojasi „Premier“ lygos turnyrinės lentelės viršūnėje. Tuo tarpu „Fulham“ su 8 taškais žengia keturioliktas.
