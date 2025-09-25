Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Prasideda „UTMA 13“ spaudos konferencija (tiesioginė vaizdo transliacija)

2025-09-25 17:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-25 17:13

Jau rugsėjo 27-ą dieną Kauno „Žalgirio“ areną sudrebins grandiozinis „UTMA 13“ kovų turnyras, kuriame sirgaliai išvys net 16 kovų, tarp kurių ir 6 – profesionalaus bokso.

Spaudos konferencijos plakatas | Organizatorių nuotr.

Spaudos konferencijos plakatas | Organizatorių nuotr.

0

Vakarą vainikuos buvusio pasaulio čempiono Eimanto Stanionio ir Pietų Afrikos kovotojo Jabulani Makhense dešimties raundų bokso dvikova, kuri vyks tarpinėje svorio kategorijoje iki 150 svarų (apie 68 kg).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ketvirtadienį bus surengta „UTMA 13“ turnyro kovotojų spaudos konferencija. Jos tiesioginę vaizdo transliaciją nuo 18 val. galėsite stebėti Sportas.lt portale.

Turnyro programa

Pagrindinės kovos (nuo 21.00 val.):

Eimantas Stanionis (15-1, 9 nokautai, pro. boksas) - Jabulani Makhense (16-2, 8 nokautai, pro. boksas, Pietų Afrika) | -150 svarų (iki apie 68 kg), profesionalus boksas

Nikola Cvetkovičius (1-0 UTMA, Serbija) - Raimondas Avlasevičius (3-0-1) | -75 kg, kikboksas, 5 raundai – dėl UTMA čempiono titulo

Dominykas Dirkstys (9-2 UTMA) - Naglis Kanišauskas (1-0 UTMA) | -84 kg, kikboksas

Dovydas Levickis (5-1 UTMA) – Artūras Brižinskas (6-2 UTMA) | -63,5 kg, kikboksas su MMA pirštinėmis, 5 raundai – dėl UTMA čempiono titulo

Deividas Danyla (3-2 UTMA) – Arnas Kalasiūnas (5-0 UTMA) | -67 kg, muay thai su MMA pirštinėmis

Isa Gocmenas (0-1 UTMA, Turkija) – Deividas Jemeljanovas (2-0 UTMA) | -82 kg, kikboksas

Preliminarios kovos (nuo 19.00 val.):

Dovydas „Rimkenzo“ Rimkus (4-5 UTMA) – Danyla Matiukov (0-2 UTMA) | -77 kg, kikboksas

Matas Pultaražinskas (3-5 UTMA) – Martynas Danius (1-1 UTMA) | -67 kg, muay thai su MMA pirštinėmis

Vitas Karosas (5-3 UTMA) – Khyzeris Hayatas (1-0 UTMA, Ispanija) | -67 kg, kikboksas

Žygimantas Kiudelis (0-1 UTMA) – Justinas Gedminas (1-1 UTMA) | -66 kg, kikboksas

Evaldas Balsys (0-1 UTMA) – Alexandras Čerkesovas (1-0 UTMA, Latvija) | -69 kg, kikboksas

Ankstyvosios preliminarios kovos (nuo 17.00 val.):

Jonas Jazevičius (0-0 pro. boksas) – Alexandru Velenciucas (0-0 pro. boksas, Moldova) | pirmojo sunkaus svorio kategorija (iki 200 svarų arba iki 90,7 kg), boksas, 4 raundai

Robertas Liorančas (0-0 pro. boksas) – Valantis Kaminiaris (0-0 pro. boksas, Graikija) – antrojo vidutinio svorio kategorija (iki 168 svarų arba iki 76,2 kg), boksas, 4 raundai

Algiras Baniulis (1-0 pro. boksas) – Mohamedas El Bouchaibi (0-0 pro. boksas, Belgija) – sunkiasvoriai, boksas, 4 raundai

Aleksandras Trofimčiukas (1-0 pro. boksas) – Denisas Sudurovas (0-0 pro. boksas, Ukraina) | pirmojo vidutinio svorio kategorija (iki 154 svarų arba iki 69,9 kg), boksas, 4 raundai

Edgaras Skurdelis (2-0 pro. boksas) – Jakas Johnsonas (2-5 pro. boksas, Didžioji Britanija) | lengvo svorio kategorija (iki 135 svarų arba iki 61,2 kg), boksas, 4 raundai

Raimondas Avlasevičius | Organizatorių nuotr.
Paaiškėjo pilnas „UTMA 13“ kovų sąrašas ir jų eiliškumas, kyla ginčų dėl absoliučios svorio kategorijos reitingo

