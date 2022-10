Pramušė: „Neptūnas“ pirmąją pergalę Prienuose iškovojo po pratęsimo

Pirmadienio vakarą pirmą sezono pergalę per penkerias rungtynes „Betsafe-LKL“ čempionate iškovojo Klaipėdos „Neptūnas“ (1/4). Klaipėdiečiai išvykoje per pratęsimo pareikalavusią dvikovą dramatiškai įveikė Prienų „Labas GAS“ (0/5) klubą, kuris vienintelis visoje lygoje lieka be pergalių.