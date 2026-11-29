„Turime žinoti savo realybę. Tokia yra mūsų padėtis ir tikrovė. Taip, mes esame „Manchester United“, tačiau negali laimėti vien tik su emblema ir istorija. Turime prilygti varžovui visose srityse, o norėdami laimėti rungtynes būti gerokai už jį pranašesni“, – pareiškė strategas.
Visgi M. Pochettino pripažino, jog kova dėl išlikimo lygoje ir su ja susijęs spaudimas gali paveikti jo žaidėjus.
„Taip, gali būti, kad jie jaučia spaudimą ir stresą kaip ir visi. Kas prisiima atsakomybę? Tai yra sunkiausia. Esame čia tam, kad prisiimtume atsakomybę ir sunkiai dirbtume atiduodami visas jėgas. Laiko dar turime.
Šis laikotarpis yra sunkus. Jis yra sunkesnis nei tikėjausi, nes niekada nesitikime tokio rezultato. Visgi tokia yra realybė ir mes privalome ją priimti. Tam mes čia ir esame“, – teigė treneris.
Priminsime, jog „Raudonieji velniai“ po 12 sužaistų rungtynių turi surinkę vos 8 taškus ir toliau rikiuojasi devynioliktoje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje.
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