Iš pradžių amerikietis stengėsi išlaikyti atstumą, tačiau A. Carukijanas galiausiai priartėjo prie varžovo, atliko parvertimą ir pelnė keturis taškus. Netrukus armėnas apsuko A. Pettį ir prispaudė jo pečius prie kilimo. Teisėjas iškart paskelbė kovos pabaigą. Po greitos pergalės A. Carukijanas pripažino, kad norėjo žiūrovams pasiūlyti daugiau veiksmo.
Arman Tsarukyan just dominated Anthony Pettis in under a minute at RAF 15 (via @RAFWrestlingUSA) https://t.co/asjjByfx68REKLAMAREKLAMA— Championship Rounds (@ChampRDS) November 29, 2026
„Viskas įvyko šiek tiek per greitai. Norėjau šiai publikai parodyti daugiau. Atveskite tą mažą berniuką (H. Cejudo – aut. past.), padarysiu jam tą patį“, – pareiškė kovotojas.
Pagrindinėje vakaro kovoje Henry Cejudo įtikinamai susitvarkė su Songo Yadongo pasipriešinimu. Buvęs dviejų UFC svorio kategorijų čempionas dominavo imtynių dvikovoje ir laimėjo 11:0. Po pergalės H. Cejudo nedelsdamas kreipėsi į A. Carukijaną.
Henry Cejudo beats Song Yadong 11-0 at RAF 15 👀 (via @RAFWrestlingUSA) https://t.co/Ts60uxMaPx— Championship Rounds (@ChampRDS) November 29, 2026
„Armanai Carukijanai, kur tu? Jeigu pavyks susitarti dėl svorio, padarykime tai. Mano ranka bus pakelta į viršų“, – pareiškė olimpinis čempionas.
H. Cejudo taip pat užsiminė, kad yra pasirengęs pakilti į aukštesnę svorio kategoriją, kad galėtų susitikti su A. Carukijanu.
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