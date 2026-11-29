Pagrindinėje vakaro kovoje Anouaras Afakiras (9-0, 6 nokautai) įspūdingai įveikė patyrusį turką Tayfuną Ozcaną (89-14-3, 28 nokautai). Nyderlandams atstovaujantis kovotojas varžovą nokautavo antrajame raunde, o po šio pralaimėjimo T. Ozcanas nusprendė baigti profesionalo karjerą.
THE BIGGEST WIN OF HIS CAREER! Anouar Afakir gets the finish in the #GLORYRIVALS6 main-event! https://t.co/e8FMJIFy4YREKLAMAREKLAMA— GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) November 28, 2026
Daugiau nei 100 profesionalių kovų surengęs turkas pirštines padėjo ringe, atsisveikindamas su sportu šeimos, draugų ir viso pasaulio gerbėjų akivaizdoje.
Antroje pagrindinėje kovoje Nickas Regteris (10-2, 5 nokautai) po papildomo raundo vienbalsiu teisėjų sprendimu įveikė Youssefą Khaloutą (6-4, 4 nokautai). Tiesa, N. Regteriui teko atsitiesti po pirmajame raunde patirto nokdauno.
Sunkiasvorių kategorijoje 40-metis Ali Cenikas (82-17-4, 27 nokautai) vienbalsiu teisėjų sprendimu nugalėjo Ali Garcią (43-7-2, 31 nokautas). Puslengvio svorio kategorijoje Aminas Bakkali (23-4-1, 3 nokautai) po atkaklios kovos įveikė gerokai labiau patyrusį Dennisą Haddadą (59-22, 19 nokautų).
Vieną įspūdingiausių vakaro pasirodymų surengė vidutinio svorio kategorijos kovotojas Chahidas Hammouti (16-0, 11 nokautų). Marokietis itin sėkmingai debiutavo „GLORY“ organizacijoje – pirmajame raunde net tris kartus į nokdauną pasiuntė Anwarą Dirą (11-5, 5 nokautai), o teisėjas kovą sustabdė po 2 min. 50 sek.
THAT WAS NASTY FROM Chahid Hammouti 🔥🔥🔥. A first round KO for the Moroccan at #GLORYRIVALS6!! https://t.co/0iV4nwyO3PREKLAMAREKLAMAREKLAMA— GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) November 28, 2026
Dar vienoje vakaro dvikovoje žiūrovai išvydo vieną įspūdingiausių 2026 metų kovų. Anassas Touchassie (12-0, 5 nokautai) skirtingu teisėjų sprendimu palaužė Dirricką Binnendijką (15-2-1, 4 nokautai). Turnyrą sėkmingai atidarė Marcusas Dillardas (17-3, 9 nokautai), kuris pirmojo raundo pabaigoje nokautavo Ayyoubą Boutaharą (10-4, 4 nokautai).
WHAT A WAY TO KICK OFF #GLORYRIVALS6!! Marcus Dillard gets the job done in the very last second of the First Round! We can't wait to see more of The Assassin! Visit GLORY's Website for all worldwide viewing options. https://t.co/CZDlBBrTYF— GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) November 28, 2026
Kitas organizacijos turnyras – „Glory Collision 10“ – vyks gruodžio 12 d. Ten dėl sunkiasvorių diržo kovos Mory Kromah ir Antonio Plazibatas, o dėl pussunkio svorio – Tarikas Khbabezas ir Mohamedas Touchassie. Ringe laukiama ir skandalingojo Bahramo Rajabzadeho, kuris susitiks su Sina Karimianu.
„Glory“ turnyrus tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
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