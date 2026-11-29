Vyrų 12,5 km persekiojimo lenktynes laimėjo norvegas Kasperas Kalkenbergas (33:29.6 min., 3 baudos ratai). Jis startavo antras, bet aplenkė itin prastai šaudžiusį tautietį Einarą Hedegartą (+39.8 sek., 8). Į trečią vietą pakilo prancūzas Leo Carlier (+49.5, 3).
Jokūbas Mačkinė startavo 42-as, o finišą pasiekė 45-as (+4:48.6, 5). Lietuvis vėl liko per vieną tikslų šūvį nuo įskaitinių taškų – iki 40-uko jį skyrė 14.2 sek.
Sekmadienį dar vyks moterų 10 km persekiojimo lenktynės, bet lietuvės į jas nepateko.
Antrasis sezono etapas gruodžio 2-5 d. bus surengtas Norvegijoje.
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