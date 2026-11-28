Apie federacijos sprendimą pranešė Ukrainos skeletono rinktinės lyderis Vladyslavas Heraskevyčius.
Pasak sportininko, lapkričio 18 dieną Ukrainos jaunieji atletai savo iniciatyva ant skeletono rogučių užklijavo „Free Azov“ lipdukus. Taip jie siekė atkreipti tarptautinės bendruomenės dėmesį į Ukrainos karius, kurie iki šiol laikomi Rusijos nelaisvėje.
Vis dėlto lapkričio 26 dieną Ukrainos bobslėjaus ir skeletono federacija gavo IBSF prezidentės Heike Groesswang laišką, kuriame pareikalauta nedelsiant pašalinti šiuos užrašus nuo sportininkų inventoriaus.
„Jie pripažįsta humanitarinę šio šūkio misiją, tačiau vėliau tame pačiame laiške vėl kalba apie karą ir politiką“, – federacijos poziciją komentavo V. Heraskevyčius.
Tarptautinė federacija savo sprendimą aiškino politinio neutralumo principu. Jos teigimu, užraše minima konkreti kariniame konflikte dalyvaujanti karinė formuotė. Draudimas galioja ne tik varžybų metu, bet ir per treniruotes. Ukrainos bobslėjaus ir skeletono federacija jau išsiuntė oficialų atsakymą, kuriame pagrindė šūkio naudojimo teisėtumą. Ukrainos sportininkai tikisi, kad IBSF persvarstys savo poziciją.
„Tikimės, kad šis absurdiškas draudimas bus panaikintas“, – pareiškė V. Heraskevyčius.
Junior athletes reminded about POW’s, and suddenly that became a problem. Our junior team put the slogan "Free Azov" on their skeletons, supporting the humanitarian mission to free Ukrainian service members from captivity. Today the head of the International Bobsleigh and Skeleton Federation (IBSF) demanding that these inscriptions be removed immediately from our juniors' competition equipment. The slogan has been used in sport before: Usyk unfurled a “Free Azovstal Defenders” flag and wore a matching T-shirt; Ukraine’s football team also backed it. Yet for some reason, it is the slogan on our juniors' skeletons that has become a problem for the IBSF. We have already sent a reply justifying the slogan’s legitimacy and expect the ban to be lifted. I want to express my gratitude to our junior team for their important initiative to remind the world about Ukrainians in captivity. I express my absolute support for our young athletes 🫂 Captivity kills! #FreeAzovREKLAMAREKLAMAREKLAMA— Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) November 26, 2026
Jis taip pat priminė, kad panašias humanitarines iniciatyvas anksčiau palaikė ir kitų sporto šakų atstovai. Ukrainos boksininkas Oleksandras Usykas yra viešai demonstravęs vėliavą su raginimu išlaisvinti „Azovstal“ gynėjus, o Ukrainos futbolo rinktinės nariai taip pat reiškė paramą šiai iniciatyvai.
Ukrainos jaunųjų skeletonininkų sezonas prasidėjo lapkričio 27–28 dienomis Europos taurės etapu Lilehameryje. Šis sezonas sportininkams itin svarbus ruošiantis 2028 metų žiemos jaunimo olimpinėms žaidynėms ir atrankai į jas.
Tai ne pirmas kartas, kai V. Heraskevyčiaus iniciatyvos sulaukia tarptautinių sporto organizacijų sankcijų. 2026 metų vasarį jis buvo diskvalifikuotas iš Milano ir Kortinos žiemos olimpinių žaidynių, nes ketino startuoti su šalmu, ant kurio buvo pavaizduoti dėl Rusijos agresijos žuvę Ukrainos sportininkai. Sporto arbitražo teismas vėliau atmetė ukrainiečio apeliaciją.
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