Antrajame rate Darius Labanauskas (PDC-88) 2:6 neatsilaikė prieš triskart pasaulio čempioną olandą Michaelą van Gerweną (PDC-8). Tai buvo 7-a olando pergalė prieš lietuvį per 8 tarpusavio dvikovas. Vienintelį tarpusavio mačą D. Labanauskas laimėjo 2021 m. „Players Championship“ turnyre.
D. Labanauskas mačą pradėjo pirmasis ir laimėjo pirmąjį legą (1:0). Vėliau M. van Gerwenas spurtavo 3:0 ir lietuvis nebeatsitiesė. Olandas šiame mače laimėjo visus legus, kuriuos pradėjo pirmasis. Lietuvis trimis strėlytėmis vidutiniškai rinko po 94,08 tšk., o olandas – po 95,24. Abu žaidėjai turėjo po 10 progų vienu metimu į dvigubą sektorių laimėti legą.
VAN GERWEN POWERS ON 💪 Michael van Gerwen pushes aside Darius Labanauskas 6-2 to reach Round Three in Minehead! 📺 https://t.co/Dogi6ykEH5 #PCFinals | R2 https://t.co/sgFGUkmDD6REKLAMA— PDC Darts (@OfficialPDC) November 28, 2026
Lietuviui atiteko 7000 svarų sterlingų (beveik 8400 eurų). Finalinio „Players Championship“ turnyro prizų fondą sudaro 750 tūkst. svarų sterlingų (beveik 900 tūkst. eurų), o nugalėtojui atiteks 130 tūkst. svarų sterlingų (beveik 156 tūkst. eurų).
Turnyrą tiesiogiai galima stebėti per „Go3 Sport Extra“ televiziją.
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