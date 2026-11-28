Vienuoliktajame ture „Bayern“ išvykoje 0:0 pabaigė susitikimą su „Hamburger“.
Pirmajame kėlinyje svečiai žaidė aktyviai ir turėjo progų pasižymėti. Visgi, jaunimą puolime priversti į aikštę mesti Vincento Kompany auklėtiniai surasti būdų pasižymėti nesugebėjo.
Kertiniu rungtynėse tapo epizodas pirmojo kėlinio pabaigoje. Suirzęs Joshua Kimmichas už griebė oponentui už plaukų ir šis krito ant vejos, o teisėjui nieko neliko kaip tik parodyti raudoną kortelę.
Net ir turėdami vienu žaidėju mažiau „Bayern“ ir antrajame kėlinyje daugiau kontroliavo kamuolį, bet sukurti progų per jį jiems taip ir nepavyko. Be savo progų buvo ir „Hamburger“, tad dvikova pasibaigė lygiosiomis.
Po 11 turų „Bayern“ sąskaitoje 23 taškai, su kuriais jie žengia antri.
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