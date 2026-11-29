A. Belmekki tai buvo antrasis pralaimėjimas iš eilės „Sparta Gym“ klubo atstovui – prieš tai jis nusileido čempiono titulą iki 75 kg svorio kategorijoje susigrąžinusiam Raimondui Avlasevičiui.
Po turnyro vykusioje spaudos konferencijoje R. Krilavičius atskleidė, kad į ringą žengė sirgdamas.
„Esu laimingas ir patenkintas. Akramas Belmekki yra tikras kikbokso kovotojas. Iš tikrųjų, ketvirtadienį pasigavau virusą. Šiandien prieš kovą realiai visą dieną pramiegojau, mušė prakaitas. Dėl to labai jaudinausi, ar užteks kvapo. Tikrai nerimavau, nes kaip tik šiandien ryte analizavau jo kovas – jis dirba tikrai geru, aukštu tempu. Bet, ačiū Dievui, viskas gerai įsivažiavo ir ištvermės man užteko.
– Akramas šią kovą, ypač pirmąjį raundą, pradėjo gana agresyviai. Jis atliko daug spyrių į kojas, bet po to sulėtėjo. Kaip manai, kas pavyko, kad perlaužei tempą ir perėmei iniciatyvą?
– Būtent tai aš ir buvau suplanavęs. Galbūt čia šiek tiek ir suklydau. Gal nereikėjo jam leisti žaisti, nes, kaip žinome, kai jis pataiko tuos smūgius, pradeda eiti į priekį. Galvojau, kad išvenginėsiu jo atakų, nes jo kojos labai stiprios. Tikėjausi „calf“, „low“ ir „middle“ spyrių. Nors šiaip labiausiai laukiau „high“ spyrių. Taigi, leidau jam šiek tiek padirbėti, bet raundo pabaigoje supratau, kad tai yra mano klaida ir reikia spausti į priekį bei eiti muštis. Tos muštynės ir mano fiziškumas vis tiek jį nuvargina. Supratęs tai priėmiau planą: jokio žingsnio atgal, važiuojame į priekį.
– Tavo sąskaitoje dabar – 6 pergalės ir 1 pralaimėjimas. Kurioje vietoje jautiesi esantis šiame divizione? Raimondas Avlasevičius dabar yra čempionas, bet kur matai save, jeigu reikėtų reitinguoti?
– Šis rezultatas man labai patinka. Manau, kad esu iškart po Raimio. Aišku, šiame divizione dar norėčiau kovų su Mindaugu Narausku bei, su visa pagarba, Nauriu Lukošiūnu. Manau, kad turėčiau sukovoti šias kovas ir tuomet jau žiūrėti toliau. Bet su 6-1 rekordu galiu drąsiai judėti į priekį.
– Raimondai, aplink tavo vardą sklando įvairūs epitetai. Atrodo, kad ir pats save kartais pavadini gatvės kovotoju. Tačiau iš šių 6 pergalių turime tik 1 nokautą – beveik visos pergalės pasiektos teisėjų sprendimu. Kodėl nepavyksta pasiekti nokauto?
– Būtent todėl, kad aš to nokauto nuolat ieškau. Tai tikriausiai ir yra mano problema. Kartais per daug susitelkiu į smūgius į galvą, bandau viską ten užbaigti. Tikiu, kad su laiku labiau atsipalaiduosiu ir tie nokautai ateis patys. Šiandien atrodė, kad tikrai gerų smūgių pataikiau į Belmekkį, bet jis juos atlaikė. Kartais net man pačiam atrodė, kad jau turėtų būti nokdaunas, bet jis vis tiek išstovėjo. Turbūt visada taip būna – kai ieškai, tai ir nerandi.
„UTMA 21“ kovų rezultatai:
Mantas Rimdeika (3-0 UTMA, 112,9 kg) – Nico Horta (0-1 UTMA, Žaliasis Kyšulys/Nyderlandai, 117,05 kg) | svorio kategorija virš 95 kg, kikboksas | M. Rimdeikos pergalė po trijų nokdaunų pirmajame raunde
Nikola Cvetkovičius (3-1 UTMA, Serbija, 74,95 kg) – Raimondas Avlasevičius (6-1-1 UTMA, 74,9 kg) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas | R. Avlasevičiaus pergalė teisėjų sprendimu
Ignas Barysas (1-0 UTMA, 68,25 kg) – Robertas Mastersas (0-2 UTMA, Jungtinė Karalystė, 63,15 kg) | svorio kategorija iki 68 kg, boksas su MMA pirštinėmis | I. Baryso pergalė po trijų nokdaunų pirmajame raunde
Raimondas Krilavičius (6-1 UTMA, 75,15 kg) – Akramas Belmekki (1-2 UTMA, Marokas, 74,95 kg) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas | R. Krilavičiaus pergalė teisėjų sprendimu 9-10, 10-9, 10-9
Dovydas Rimkus (7-7 UTMA, 79,7 kg) – Ainas Baranauskas (3-0 UTMA, 80,85 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | A. Baranausko pergalė teisėjų sprendimu
Ruachas Gordonas (2-0 UTMA, Izraelis, 59 kg) – Valerijus Strungari (0-1 UTMA, Moldova, 58,95 kg) | svorio kategorija iki 59 kg, muaytai su MMA pirštinėmis | R. Gordono pergalė dvejuose raunduose iš trijų
Matas Pultaražinskas (5-9 UTMA, 66,9 kg) – Itai Guyeris (1-0 UTMA, Izraelis, 66,35 kg) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas | I. Guyerio pergalė skirtingu teisėjų sprendimu
Ričardas Kulis (2-1 UTMA, 81,1 kg) – Arnoldas Misiūnas (4-6-2 UTMA, 81,2 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | R. Kulio pergalė techniniu nokautu pirmajame raunde
Rokas Kiulis (0-1 UTMA, 86,05 kg) – Ričardas Ozolas (2-2 UTMA, 85,95 kg) | svorio kategorija iki 86 kg, kikboksas | Pergalę po trijų nokdaunų antrajame raunde iškovojo R. Ozolas
Oskaras Buinickas (0-4-2 UTMA, 81 kg) – Nedas Nedzveckas (2-0 UTMA, 80,75 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | Pergalę teisėjų sprendimu 10-7, 10-8, 10-9 šventė N. Nedzveckas
Žygimantas Kiudelis (2-5 UTMA, 62,75 kg) – Guy Hagagas (1-0 UTMA, Izraelis, 62,95 kg) | svorio kategorija iki 63,5 kg, kikboksas | G. Hagago pergalė teisėjų sprendimu
Kristupas Šimkus (2-0 UTMA, 101,7 kg) – Aurimas Dumbrauskas (0-1 UTMA, 102 kg) | svorio kategorija per 95 kg, kikboksas | K. Šimkaus pergalė techniniu nokautu pirmajame raunde
Benas Šorochovas (1-1 UTMA, 75,3 kg ) – Titas Kunickas (0-1 UTMA, 75,2 kg) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas | B. Šorochovo pergalė teisėjų sprendimu 10-9, 10-9, 9-9
Pijus Aukštakojis (1-0 UTMA, 80,45 kg) – Mantas Stankis (0-2 UTMA, 80,5 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | P. Aukštakojo pergalė teisėjų sprendimu 10-9, 10-9, 10-9
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