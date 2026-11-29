Po turnyro vykusioje spaudos konferencijoje N. Cvetkovičius atidavė pagarbą R. Avlasevičiaus kovos planui ir atskleidė, kad kelsis į aukštesnę svorio kategoriją iki 81 kg, kurioje kaunasi Tomas Banskis, Isa Gočmenas, Deividas Jemeljanovas ar Dovydas Rimkus.
„Ką čia padarysi? Kartais laimi, kartais pralaimi“, – į pastebėjimą, kad šį savaitgalį tarp Lietuvos ir Serbijos rezultatas yra 2:0 (laimėjo ir Lietuvos krepšinio rinktinė, – aut. past.) atsakė N. Cvetkovičius.
– Kaip vertini šią kovą? Iš šalies atrodė, kad šį vakarą kovoje prieš Raimondą buvai šiek tiek įstrigęs.
– Taip, jis prieš mane turėjo šimtu procentų gerą kovos planą. Jo dešinysis tiesus smūgis į korpusą mane tikrai išmušė iš vėžių nuo pat pirmojo raundo. Antrajame, trečiajame, ketvirtajame – kiekviename raunde jis pataikė bent porą tokių smūgių, o aš niekaip negalėjau atsigauti. Praėjusioje kovoje jis taip pat pramušė šį smūgį, bet šį kartą taikėsi gal 10 centimetrų žemiau, ir tai pridarė labai daug problemų. Nesakau, kad tai buvo nelegalūs smūgiai. Tai nebuvo smūgiai į kirkšnį, tikrai ne. Tačiau jis pataikė tiesiai į šlapimo pūslę. Kiekvienas, gavęs tokį smūgį, žino, kaip tai skauda. Tai atėmė 50 procentų mano galimybių, todėl niekaip negalėjau pajausti ritmo. Bandžiau daryti žalą blauzdos spyriais, tada jis pakeitė stovėseną, o aš vis tiek neradau būdų kažką pakeisti. Vis dėlto, atiduodu jam pagarbą.
– Kaip manai, kiek žalos padarei jo kairiajai blauzdai? Atrodė, kad ten atsirado nemažas tinimas, ir jam netgi teko pakeisti stovėseną. Ar specialiai stengeisi atakuoti tą koją, kai atsilikinėjai po trijų ar keturių raundų ir pradėjai spausti jį eidamas į priekį?
– Ne, mūsų planas buvo pataikyti bent po du tokius spyrius kiekviename raunde, nes žala po jų kaupiasi labai greitai. Jei idealiai pataikai du kartus per raundą, vėliau užtenka vos trijų ar keturių smūgių. Ir jis tai pajuto. Būtent todėl jam teko pakeisti stovėseną. Tačiau, kaip ir minėjau, jis mane tiesiog atkirto tuo dešiniuoju tiesiu smūgiu, ir ką jis po to bedarė, net ir pakeitęs stovėseną – aš tiesiog nesugebėjau prisitaikyti. Tai mane labai stipriai išmušė iš vėžių.
– Kas tavęs laukia toliau, Nikola?
– Kas toliau? 75 kg kategorijoje daugiau tikrai nekovosiu. Svorio metimas man yra labai sunkus. Tai buvo mano paskutinis bandymas 75 kg kategorijoje – norėjau apginti diržą ir suteikti jam galimybę jį susigrąžinti. Padariau viską, ką galėjau, bet jo kovos planas buvo geresnis. Manau, kad tikrai pereisiu į 81 kg kategoriją. Manau, bet kas 81 kg kategorijoje norėtų su manimi susikauti – ten būsiu šviežias ir kupinas jėgų, o ne išsekęs, koks būdavau 75 kg svoryje.
„UTMA 21“ kovų rezultatai:
Mantas Rimdeika (3-0 UTMA, 112,9 kg) – Nico Horta (0-1 UTMA, Žaliasis Kyšulys/Nyderlandai, 117,05 kg) | svorio kategorija virš 95 kg, kikboksas | M. Rimdeikos pergalė po trijų nokdaunų pirmajame raunde
Nikola Cvetkovičius (3-1 UTMA, Serbija, 74,95 kg) – Raimondas Avlasevičius (6-1-1 UTMA, 74,9 kg) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas | R. Avlasevičiaus pergalė teisėjų sprendimu
Ignas Barysas (1-0 UTMA, 68,25 kg) – Robertas Mastersas (0-2 UTMA, Jungtinė Karalystė, 63,15 kg) | svorio kategorija iki 68 kg, boksas su MMA pirštinėmis | I. Baryso pergalė po trijų nokdaunų pirmajame raunde
Raimondas Krilavičius (6-1 UTMA, 75,15 kg) – Akramas Belmekki (1-2 UTMA, Marokas, 74,95 kg) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas | R. Krilavičiaus pergalė teisėjų sprendimu 9-10, 10-9, 10-9
Dovydas Rimkus (7-7 UTMA, 79,7 kg) – Ainas Baranauskas (3-0 UTMA, 80,85 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | A. Baranausko pergalė teisėjų sprendimu
Ruachas Gordonas (2-0 UTMA, Izraelis, 59 kg) – Valerijus Strungari (0-1 UTMA, Moldova, 58,95 kg) | svorio kategorija iki 59 kg, muaytai su MMA pirštinėmis | R. Gordono pergalė dvejuose raunduose iš trijų
Matas Pultaražinskas (5-9 UTMA, 66,9 kg) – Itai Guyeris (1-0 UTMA, Izraelis, 66,35 kg) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas | I. Guyerio pergalė skirtingu teisėjų sprendimu
Ričardas Kulis (2-1 UTMA, 81,1 kg) – Arnoldas Misiūnas (4-6-2 UTMA, 81,2 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | R. Kulio pergalė techniniu nokautu pirmajame raunde
Rokas Kiulis (0-1 UTMA, 86,05 kg) – Ričardas Ozolas (2-2 UTMA, 85,95 kg) | svorio kategorija iki 86 kg, kikboksas | Pergalę po trijų nokdaunų antrajame raunde iškovojo R. Ozolas
Oskaras Buinickas (0-4-2 UTMA, 81 kg) – Nedas Nedzveckas (2-0 UTMA, 80,75 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | Pergalę teisėjų sprendimu 10-7, 10-8, 10-9 šventė N. Nedzveckas
Žygimantas Kiudelis (2-5 UTMA, 62,75 kg) – Guy Hagagas (1-0 UTMA, Izraelis, 62,95 kg) | svorio kategorija iki 63,5 kg, kikboksas | G. Hagago pergalė teisėjų sprendimu
Kristupas Šimkus (2-0 UTMA, 101,7 kg) – Aurimas Dumbrauskas (0-1 UTMA, 102 kg) | svorio kategorija per 95 kg, kikboksas | K. Šimkaus pergalė techniniu nokautu pirmajame raunde
Benas Šorochovas (1-1 UTMA, 75,3 kg ) – Titas Kunickas (0-1 UTMA, 75,2 kg) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas | B. Šorochovo pergalė teisėjų sprendimu 10-9, 10-9, 9-9
Pijus Aukštakojis (1-0 UTMA, 80,45 kg) – Mantas Stankis (0-2 UTMA, 80,5 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | P. Aukštakojo pergalė teisėjų sprendimu 10-9, 10-9, 10-9
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