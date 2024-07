Po pralaimėjimo Vimbldone – jautri ceremonija Andy Murray‘ui

Britai buvo netoli pergalės pirmajame sete, bet pratęsimo metu nerealizavo „set pointo“ (6:5), o australai tada pelnė 3 taškus be atsako. Antrajame sete britai po laimėtos varžovų padavimų serijos pirmavo 2:0. Visgi, netrukus jie tą persvarą prarado, o septintajame geime dar sykį pralaimėjo savo padavimų seriją ir neatsitiesė.

Pasibaigus dvikovai, buvo surengta speciali ceremonija, skirta A.Murray‘ų‘ Į ją buvo pakviestos ne tik Didžiosios Britanijos teniso legendos, bet ir Novakas Djokovičius, Iga Swiatek, Martina Navratilova, Lleytonas Hewittas ir kiti.

Tim Henman, Dan Evans, Cam Norrie, Jack Draper, Lleyton Hewitt, Iga Swiatek, Holger Rune, Novak Djokovic, Conchita Martinez, Martina Navratilova and John McEnroe are all on court to celebrate Andy Murray's career.



Sue Barker is MCing.#Wimbledon

