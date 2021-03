Specialistas yra įsitikinęs, kad Turine juo tiki.

„Aš – „Juventus“ treneris. Mane pakvietė dirbti su projektu, kuris turi vystytis kelerius metus, todėl nesijaudinu dėl ateities. Dabar turėsime užtektinai laiko padirbėti treniruotėse, kam visiškai neturėjome laiko šį sezoną“, – cituoja specialistą „Football Italia“.

Priminsime, kad „Juventus“ iškrito iš Čempionų lygos po akistatos su „Porto“.

„Juventus“ niekaip negali laimėti Čempionų lygos titulo nuo 1996 metų. Per šį laikotarpį žaidė net penkis turyro finalus, bet visus juos pralaimėjo.

Į Turiną daugiausiai dėl Čempionų lygos trofėjaus prieš keletą metų buvo priviliotas ir Cristiano Ronaldo, bet ir jam nepavyksta atvesti komandos į viršūnę.

Tuo tarpu garsus italų treneris Fabio Capello dėl praleisto lemiamo įvarčio per pratęsimą apkaltino patį futbolininką.

„Tai buvo svarbiausias dalykas. Cristiano Ronaldo pašoko ir pasisuko nuo kamuolio sienelėje. Tie, kas stovi sienelėje, negali bijoti, kad į juos pataikys. Turi būti drąsus. Tai yra nedovanotina klaida, kuriai negali būti atsiprašymų“, – sakė F.Capello.

